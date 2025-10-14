Honduras cumplió con sus deberes e hizo lo que a Costa Rica se le complicó tanto ante Haití

Anthony "Choco" Lozano gritó con todo su gol ante Haití. (ORLANDO SIERRA/AFP)

Honduras cumplió con sus deberes como se esperaba y derrotó en casa 3-0 a Haití en un partido que manejó de principio a fin en el Estadio Nacional Chelato Uclés en Tegucigalpa.

Los catrachos liquidaron a los caribeños en tan solo el primer tiempo con los tantos de Cristopher Meléndez a los 19 minutos, de Anthony “Choco” Lozano a los 26 y de Rommel Quioto a los 39.

La H hizo lo que le correspondía en su campo, salir a presionar el rival, ahogarlo y no dejarlo que se creciera en ningún momento, pecado que cometió Costa Rica cuando Haití visitó San José.

Con el triunfo, Honduras llegó a ocho puntos y un gol de diferencia de +5 con lo que es el líder del grupo, detrás de Costa Rica quien derrota a Nicaragua.

Para los catrachos era un partido vital en sus aspiraciones tras empatar a cero en casa con la Tricolor y sigue teniendo su clasificación en sus manos, pues con ganarle a Nicaragua en Managua y empatar con la Sele en San José estaría en el Mundial.

Choco Lozano reapareció en Honduras

Las buenas noticias para los dirigidos por el colombiano Reinaldo Rueda no solo pasan por los tres puntos. También significan recuperar la confianza de figuras cuestionadas como el Choco Lozano, debido a su bajo rendimiento tanto en la Selección como en el Santos Laguna de México.

El Choco le dedicó el tanto a su abuelito paterno quien falleció este domingo.

Honduras presenta una particularidad: es el único de los cuatro equipos del grupo que jugará sus dos últimos partidos como visitante, un detalle a tomar en cuenta, ya que sus rivales tienen al menos un juego en casa.