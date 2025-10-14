¿Los nicaragüenses llenaron el Estadio Nacional ante Costa Rica? En la Fedefúbol hicieron esta revelación

Los nicaragüenses llegaron en un buen número al Estadio Nacional para el partido ante Costa Rica. (JOHN DURAN/John Duran)

La Selección de Costa Rica está enfrentando esta noche a Nicaragua en el Estadio Nacional en San José, partido para el que hay una gran cantidad de aficionados nicaragüenses.

La gran duda de muchos es ¿cuántos fiebres pinoleros habrá en la Joya de La Sabana? ¿Serán mayoría como algunos temían previo al encuentro?

En la Federación Costarricense de Fútbol fueron enfáticos en que no, pues se confirmó que hay un llenazo, pero los ticos son la inmensa mayoría.

Los alrededores del Estadio Nacional se tiñeron con los colores de la Selección de Nicaragua. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Osael Maroto, presidente de la Fedefútbol, indicó a las radios presentes en el estadio que habrá más de 32 mil costarricenses en el Estadio Nacional.

“Fuera de Costa Rica- Canadá en la eliminatoria pasada, tal vez un Costa Rica -México, no creo que hayamos tenido una entrada tan importante”, comentó.

¿Cuantos ticos hay en el Estadio Nacional?

El jerarca no dijo cuántos nicaragüenses podrían estar en el estadio, sin embargo si el estadio lleno abarca 35 mil personas y Maroto dice que 32 mil son ticos, serían unos tres mil.

Osael Maroto confirmó que 32 mil costarricenses están en el Estadio Nacional. (Jose Cordero/José Cordero)

“Pareciera que sí hay varios. ¿Cuántos son? No sabría decirte, pero sin duda seremos mayoría. Tenemos muchos hermanos nicaragüenses viviendo en el país y era normal que vinieran, pero el estadio será rojo, blanco y azul“, agregó.