Keylor Navas tuvo un gran gesto con portero de Nicaragua que demuestra lo que realmente es

Keylor Navas destacó en partido ante Nicaragua por un gesto con el portero rival que va más allá de la cancha

Por Sergio Alvarado
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Keylor Navas tuvo un partido tranquilo ante Nicaragua. (JOHN DURAN/John Duran)

Keylor Navas, arquero de la Selección de Costa Rica, tuvo este lunes un gran gesto que dio mucho de qué hablar al consolar y dar palabras de aliento para el portero de Nicaragua, Miguel Rodríguez, quien fue duramente señalado por su rendimiento.

Al acabar el encuentro 4-1 a favor de los ticos, el Halcón fue con su colega que tuvo un partido muy difícil, responsable en al menos tres de los cuatro tantos de la Sele. Al pinolero se le vio nervioso, inseguro y con salidas muy malas.

Tras el pitazo final, el nicaragüense se fue a sentar a su banca, para tratar de digerir todo lo sucedido y allí se acercó el Halcón para hablarle.

El portero Eduardo Rodríguez fue muy señalado por su rendimiento ante Costa Rica. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Keylor Navas marcó diferencia con sus acciones

Keylor compartió con él unas palabras y luego le dio unas palmadas para darle ánimo en una profesión dura, que solo entre porteros se entienden, posiblemente.

Navas al menos le dio el respaldo que no tuvo de parte de su entrenador, Marco Antonio Figueroa, quien lo criticó públicamente y lo señaló cómo el responsable de la derrota.

“Perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez; toda la culpa es de él y mía por ponerlo. Creo que él mismo se está alejando de la Selección Nacional; noviembre será un momento para otro arquero”, expresó el técnico chileno.

Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

