Deportes

Técnico de Nicaragua se despidió de Costa Rica tirando fuego contra su portero y la Fedefútbol

El técnico Marco Antonio “Fantasma” Figueroa se despidió con polémica, criticando a la Fedefútbol por no apoyarlos en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Yenci Aguilar Arroyo
Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua se despidió de Costa Rica, lanzando una serie de dardos contra la Fedefútbol y su portero, el joven Miguel Rodríguez, a quien responsabilizó de la derrota contra los ticos.

El Fantasma le agradeció a la dirigencia de Alajuelense, porque le prestaron las instalaciones del CAR, para que los pinoleros pudieran entrenar.

“Quiero agradecerle a Alajuelense porque el resto de equipos y la Federación nos cerraron las puertas. El antifútbol fue muy feo, bastante feo“, añadió.

LEA MÁS: Salen más detalles del incidente entre Fuerza Pública y un jugador de la Selección de Nicaragua

De inmediato, el técnico chileno no dudó en cuestionar el rendimiento del arquero.

“Fueron errores puntuales, errores nuestros, específicamente de nuestro portero. El marcador no refleja lo que ocurrió en el partido, Costa Rica no generó mucho juego.

“Perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez; toda la culpa es de él y mía por ponerlo. Creo que él mismo se está alejando de la Selección Nacional; noviembre será un momento para otro arquero”, expresó.

Selección de Costa Rica y Nicaragua se enfrentan en el Estadio Nacional por las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026.
Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

También se le fue encima a Honduras

Figueroa señaló que cuando Nicaragua visitó a Honduras, no recibieron un buen trato de parte de los catrachos y por eso lanzó una seria advertencia, previo al partido del 13 de noviembre, en el que los pinoleros serán locales.

LEA MÁS: ¿Cómo queda el grupo C de la eliminatoria de Concacaf luego de la victoria de Costa Rica?

“Vamos a tratar de hacer la maldad ante Honduras y luego veremos ante Haití. Tengo mucha fe en esos muchachos”, destacó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Marco Antonio FigueroaCosta Rica vs NicaraguaFantasma
Yenci Aguilar Arroyo

Yenci Aguilar Arroyo

Redactora de la sección de Deportes. Trabajó en las secciones de Nacionales, Tiempo Libre y tiene experiencia en comunicación institucional. Cuenta con 18 años de experiencia, desarrollada principalmente en el periodismo escrito. Fue designada Periodista del Año del 2023. Trabajó en el Periódico Al Día.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.