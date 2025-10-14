Técnico de Nicaragua se despidió de Costa Rica tirando fuego contra su portero y la Fedefútbol

(JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Marco Antonio Figueroa, técnico de la Selección de Nicaragua se despidió de Costa Rica, lanzando una serie de dardos contra la Fedefútbol y su portero, el joven Miguel Rodríguez, a quien responsabilizó de la derrota contra los ticos.

El Fantasma le agradeció a la dirigencia de Alajuelense, porque le prestaron las instalaciones del CAR, para que los pinoleros pudieran entrenar.

“Quiero agradecerle a Alajuelense porque el resto de equipos y la Federación nos cerraron las puertas. El antifútbol fue muy feo, bastante feo“, añadió.

LEA MÁS: Salen más detalles del incidente entre Fuerza Pública y un jugador de la Selección de Nicaragua

De inmediato, el técnico chileno no dudó en cuestionar el rendimiento del arquero.

“Fueron errores puntuales, errores nuestros, específicamente de nuestro portero. El marcador no refleja lo que ocurrió en el partido, Costa Rica no generó mucho juego.

“Perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez; toda la culpa es de él y mía por ponerlo. Creo que él mismo se está alejando de la Selección Nacional; noviembre será un momento para otro arquero”, expresó.

Costa Rica goleó 4-1 a Nicaragua. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion )

También se le fue encima a Honduras

Figueroa señaló que cuando Nicaragua visitó a Honduras, no recibieron un buen trato de parte de los catrachos y por eso lanzó una seria advertencia, previo al partido del 13 de noviembre, en el que los pinoleros serán locales.

LEA MÁS: ¿Cómo queda el grupo C de la eliminatoria de Concacaf luego de la victoria de Costa Rica?

“Vamos a tratar de hacer la maldad ante Honduras y luego veremos ante Haití. Tengo mucha fe en esos muchachos”, destacó.