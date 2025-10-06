Deportes

Aficionados de Pumas tuvieron un gesto inesperado con Keylor Navas tras derrota ante Chivas

Keylor Navas y Pumas no la pasan nada bien en la Liga MX

Por Yerlin Gómez Izaguirre
Keylor Navas no podía creer lo que estaba pasando en el partido entre América y Pumas.
Keylor Navas recibió el respaldo de la afición de Pumas. (Captura de pantalla ESPN/Pantallazo ESPN)

Los aficionados mexicanos sorprendieron al pedirle disculpas a Keylor Navas luego de la derrota de Pumas ante Chivas, de este domingo.

En un video compartido por Diario Récord, se aprecia al Halcón saliendo junto a sus compañeros, levantando el brazo hacia la afición, pese al resultado negativo de 2-1.

Mientras otros jugadores se dirigían directamente al camerino, Navas fue el único que volvió a ver a los hinchas, gesto que generó comentarios en redes.

No te merecemos, Keylor”, “Nosotros debemos pedirle disculpas a él”, “¿Él qué culpa tiene? No lo merecemos", “Al contrario, que Pumas se disculpe con él”, “Keylor es mucho para ese equipo”, “Nunca le dijeron que llegaba a un equipo chico”, fueron algunas de las reacciones más destacadas.

Los universitarios no la están pasando nada bien, pues ya suman tres derrotas consecutivas y se encuentran en la décima posición de la tabla, con 13 puntos.

Ahora, el costarricense deberá enfocarse en la Selección Nacional, pues enfrentará a Honduras el próximo jueves 9 de octubre.

Este fue el video compartido por Diario Récord.
