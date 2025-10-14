¿Cuándo vuelve a jugar Costa Rica por la eliminatoria rumbo al Mundial 2026?

13/10/2025 San José, Estadio Nacional, partido crucial eliminatorio entre la Selección de Costa Rica ante su similar de Nicaragua. Fotos John Duran (JOHN DURAN)

La Selección Naciona de Costa Rica está ante una de las ventanas más importantes del proceso eliminatorio hacia el Mundial 2026, y necesita ganar sus próximos dos compromisos para mantener vivo el sueño mundialista.

El primer partido será ante Haití el miércoles 13 de noviembre a las 6:00 p.m. (hora de Costa Rica), en el Estadio Ergilio Hato, ubicado en Curazao.

Cinco días después, el lunes 18 de noviembre, Costa Rica recibirá a Honduras en el INS Estadio —nombre actual del Estadio Nacional— a las 7:00 p.m., en lo que será su último juego del año rumbo a la Copa del Mundo.

Detalles de los partidos

Haití vs. Costa Rica Miércoles 13 de noviembre de 2025 6:00 p.m. Estadio Ergilio Hato, Curazao Costa Rica vs. Honduras Lunes 18 de noviembre de 2025 7:00 p.m. INS Estadio (Estadio Nacional), San José

Lo que se juega La Sele

Costa Rica llega a esta doble jornada con la obligación de sumar seis puntos para seguir en la lucha por un cupo al Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo dirigido por el mexicano Miguel Herrera deberá mejorar su rendimiento ofensivo y aprovechar el apoyo del público en el duelo ante Honduras, uno de sus rivales más exigentes de la zona.

En caso de lograr ambas victorias, La Sele aseguraría un boleto al mundial del 2026.

Un cierre de año determinante

Los encuentros ante Haití y Honduras marcarán el cierre de la participación de Costa Rica en las Eliminatorias 2025. Con un plantel que combina experiencia y juventud, el equipo buscará repetir el camino que lo llevó a brillar en Brasil 2014 y mantener su presencia en la máxima cita del fútbol internacional.

