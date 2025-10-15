Técnico de Nicaragua hizo las de Luis Fernando Suárez, al hablar de su portero

Luego de la derrota ante Nicaragua, el portero Miguel Rodríguez ha sido el principal señalado. Jorge Navarro. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Keylor Navas, portero de la Selección Nacional tuvo un gran gesto con su colega, Miguel Rodríguez, el principal señalado por la derrota de su equipo, la Selección de Nicaragua ante Costa Rica.

El lunes por la noche, al terminar el encuentro que cerró con marcador 4-1 a favor de los ticos, Navas se acercó al guardameta de 22 años para conversar con él y darle ánimos, luego de pasar una noche muy difícil.

Si bien Miguel la pasó mal durante el partido, lo más duro quizás pasaría después del encuentro, cuando el técnico Marco Antonio “El Fantasma” Figueroa despotricó contra el joven. Sus declaraciones recordaron lo que hizo Luis Fernando Suárez con Manfred Ugalde, en setiembre del 2021, luego de un partido contra Panamá.

“Fueron errores puntuales, errores nuestros, específicamente de nuestro portero. El marcador no refleja lo que ocurrió en el partido, Costa Rica no generó mucho juego.

“Perdemos por cuatro errores de nuestro portero Miguel Rodríguez; toda la culpa es de él y mía por ponerlo. Creo que él mismo se está sacando de la Selección Nacional; noviembre será un momento para otro arquero”, expresó.

El “Piojo” Herrera contradijo a El Fantasma

Contrario a lo que dijo El Fantasma, el técnico de la Selección Nacional Miguel Herrera señaló que la responsabilidad de una derrota no puede recaer en un solo jugador.

“Puedes tener un partido malo, pero no te comes la responsabilidad de un juego. Cuando metes 4 goles en un partido es porque el rival te pasó por encima, tuviste la pelota, pero no tuviste profundidad y ¿qué culpa podría tener el portero?

“Hicimos un gran gran trabajo, ganamos en el orden, nos equivocamos en la jugada del gol de ellos, pero no bajamos los brazos”, destacó.

El técnico Marco Antonio Figueroa señaló al portero nica como el responsable de la derrota ante Costa Rica. John Durán. (JOHN DURAN/John Duran)

Álvaro Mesén: “esto se supera trabajando”

El exportero de Alajuelense y la Selección Nacional Álvaro Mesén lamentó las declaraciones de Figueroa y dijo que ese tipo de liderazgos en el deporte son nocivos.

“Para cualquier persona, tener a una persona como él (entrenador) no es beneficioso. El portero puede cometer un error, pero no es responsabilidad de una sola persona, en primer lugar, es responsabilidad del entrenador por ponerlo.

“Esto es lo más preocupante, que el técnico vio en el portero una serie de características que lo hicieron inclinarse por él y no es solo responsabilidad del portero, el equipo cuenta con 11 jugadores y está mal que lo expusiera así”, dijo.

El exportero Álvaro Mesén lamentó las declaraciones del técnico de la Selección de Nicaragua, en contra de Miguel Rodríguez. John Durán. (JOHN DURAN/John Durán)

Mesén además habló del gesto de Navas, quien se acercó a Miguel al finalizar el encuentro y conversó con el joven arquero de 22 años.

“Siempre he creído que la grandeza no está en las medallas, sino en las actitudes, con eso lo digo todo. Afortunadamente, ahora hay muchas herramientas para que el jugador pueda superar esta situación, pero lo que le pasó es duro y quedan daños emocionales y sin ser experto en temas de sicología, lo que puedo decir es que esto se supera trabajando y demostrando”, añadió.