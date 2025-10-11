Erick Lonis destapa cómo habría llegado Kendall Waston a la Selección

Erick Lonis no está de acuerdo con que dirigentes le recomienden jugadores al Piojo Herrera para la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero/José Cordero)

Erick Lonis, cabeza del Comité Deportivo del Saprissa, sorprendió este viernes al decir que no le parece que al técnico de la Selección de Costa Rica se le hagan recomendaciones de parte de dentro del Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Al dirigente le consultaron si el llamado de Kendall Waston vino por una recomendación a lo interno de la Fedefútbol hacia Miguel Herrera, seleccionador nacional, y afirmó que no lo ve del todo sano y explicó sus motivos.

“Sobre las recomendaciones creo que sí y no, sí, porque creo que la recomendación de la gente por Waston fue evidente, pero que la recomendación de dentro del Comité Ejecutivo no, porque no todos tenemos la misma posibilidad de recomendar jugadores de nuestro equipo”.

“Si hubiera sido el caso, yo hubiera recomendado a David Guzmán, entonces no estamos bajos las mismas condiciones. En este caso qué bueno que salió bien, pero eso no es saludable aunque haya salido bien, porque ni el de la Liga, ni el de Saprissa o Cartago ni ningún otro tienen esa ventaja. Aunque haya salido bien, en el fondo no es correcto, porque todos deberían tener las mismas posibilidades de recomendar”, opinó en el programa Seleccionados de Radio Columbia.

Para Erick Lonis el regreso de Kendall Waston a la Selección de Costa Rica fue bueno, pero hay que cuidarse en las formas. (Yoseph Amaya, Mauricio Ayala y Neptalí Romero/Diario Diez)

¿Qué equipos tienen integrantes en el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol?

En el actual Comité Ejecutivo los cuatro equipos tradicionales, Saprissa, Alajuelense, Herediano y Cartaginés, tienen a su presidente en el Comité.

Pese a que Waston es jugador morado, una versión que se maneja en el ambiente es que quien habría dado la recomendación por Kendall en este caso habría sido Jafet Soto.