Saprissa vs Cartaginés: Erick Lonis revela estrategia para renovar a David Guzmán y Mariano Torres

Tras la victoria 2-1 ante Cartaginés, Erick Lonis detalló que la negociación con Guzmán y Torres no solo se centra en su aporte deportivo, sino también en un plan integral que contempla su etapa postfutbolista

Por Marcelo Poltronieri y Joseph Fonseca Cabalceta
18/07/2025, San José, Estadio Ricardo Saprissa, conferencia de prensa del Deportivo Saprissa con Erick Lonnis.
Saprissa-Cartaginés: Erick Lonis, gerente deportivo de Saprissa, reveló que las renovaciones de Guzmán y Torres incluyen un plan postretiro. (Jose Cordero/José Cordero)

El gerente deportivo de Saprissa, Erick Lonis, explicó tras la victoria 2-1 frente a Cartaginés que los contratos de David Guzmán y Mariano Torres, que vencen en diciembre, se negocian con un enfoque innovador.

La directiva ya no se limita a medir su rendimiento en cancha, sino que plantea un modelo que toma en cuenta el futuro de ambos como futbolistas y también como personas.

28/09/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 11 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
David Guzmán y Mariano Torres terminan contrato en diciembre y negocian su futuro en Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Pasión y compromiso como punto de partida

Lonis dejó claro que lo primero es que los jugadores quieran seguir en el club: “Siempre es importante que un jugador sueñe, que tenga el fuego. Creo que es un factor clave”.

Además, resaltó que Guzmán y Torres aportan experiencia en sectores del campo donde otros compañeros aún no logran consolidarse.

28/09/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 11 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
Saprissa derrotó 2-1 a Cartaginés y se mantiene líder del Apertura 2025. (Jose Cordero/José Cordero)

Negociaciones con visión postretiro

El dirigente deportivo explicó que, al tratarse de jugadores que superan los 30 años, las conversaciones incluyen un plan de vida más allá del fútbol.

“La negociación incluye a su desarrollo post retiro. Y eso es lo que estamos haciendo con ellos”, explicó Lonis.

De esta forma, Saprissa busca marcar diferencia en la forma en que gestiona la continuidad de sus referentes.

Media Day
El modelo de negociación de Lonis busca ir más allá del rendimiento deportivo de los referentes morados. (Alonso Tenorio)

Saprissa sigue firme en la cima

En lo deportivo, el club tibaseño vive un gran momento: la victoria frente a Cartaginés lo consolidó en lo más alto del Apertura 2025. Su próximo compromiso será frente a San Carlos el 5 de octubre, donde buscará mantener el liderato.

*Esta noticia fue hecha con ayuda de Inteligencia Artificial.

