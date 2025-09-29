Henry Bejarano aclara si hubo falta o no en el segundo gol de Saprissa ante Cartaginés

Saprissa venció 2-1 a Cartaginés con un agónico gol (Jose Cordero/José Cordero)

Victoria agónica de Saprissa sobre Cartaginés 2-1, con un gol que para algunos fue polémico, pero para el analista Henry Bejarano no hay nada que recriminarle a los encargados de impartir justicia en este duelo.

“Nunca es falta, ya que Ariel Rodríguez nunca estorba al guardameta, no hay empujón, no incomoda al portero, es base a la regla de juego. Cartaginés no tiene nada que reclamar, el gol es completamente legal, no hay falta de nada”, afirmó Bejarano.

Adémas, aseguró que el fallo fue del arquero Briceño que soltó el balón. “Prácticamente rechaza mal el balón y Taylor coge el balón y listo, así de fácil”.

El mismo Henry confirmó que el portero de los azules chocó con un compañero, por lo que tampoco por ahí se puede apreciar falta, así que el gol está bien señalado en favor de los de Tibás.