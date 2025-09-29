Esto dice exárbitro sobre el penal anulado a Saprissa por el VAR

El penal mal señalado por lo que la actuación del VAR fue acertada (Jose Cordero/José Cordero)

Benjamín Pineda marcó penal sobre Warren Madrigal al minuto 75 de partido en el Saprissa ante Cartagínes con el juego empatado a uno, sin embargo el VAR lo llamó y este corrigió su determinación.

LEA MÁS: Arbitraje ya suma un error en el juego entre Saprissa y Cartaginés

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, el silbatero acertó anulando el penal sobre el atacante morado.

“No es penal ya que no lo toca, debe entrar el VAR. Steven Madrigal en la Sala VOR acierta llamando al aŕbitro central”.

LEA MÁS: Saprissa da noticias sobre Alberth Barahona, tras ser hospitalizado por dolores en el pecho

Además de cancelar el penal, Warren Madrigal fue amonestado por fingir la infracción y hacer caer originalmente en el error al silbatero del partido.