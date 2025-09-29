Deportes

Esto dice exárbitro sobre el penal anulado a Saprissa por el VAR

Al minuto 75 de juego se le pitó un penal a Saprissa sobre Warren Madrigal pero el VAR tiró para atrás la pena máxima

Por Henry Bejarano Matarrita
28/09/2025, San José, Tibas, Estadio Ricardo Saprissa, partido de la jornada 11 del torneo de apertura 2025 entre el Deportivo Saprissa y el Club Sport Cartaginés.
El penal mal señalado por lo que la actuación del VAR fue acertada (Jose Cordero/José Cordero)

Benjamín Pineda marcó penal sobre Warren Madrigal al minuto 75 de partido en el Saprissa ante Cartagínes con el juego empatado a uno, sin embargo el VAR lo llamó y este corrigió su determinación.

Para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, el silbatero acertó anulando el penal sobre el atacante morado.

“No es penal ya que no lo toca, debe entrar el VAR. Steven Madrigal en la Sala VOR acierta llamando al aŕbitro central”.

Además de cancelar el penal, Warren Madrigal fue amonestado por fingir la infracción y hacer caer originalmente en el error al silbatero del partido.

