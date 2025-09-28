Saprissa da noticias sobre Alberth Barahona, tras ser hospitalizado por dolores en el pecho

Alberth Barahona fue dado de alta (Cortesía. /Cortesía.)

Saprissa dio noticias sobre el jugador Alberth Barahona, quien fue hospitalizado la semana anterior por dolores en el pecho que sufría.

El volante ya fue dado de alta tras completar los estudios médicos de la mejor manera.

El jugador morado continuará en control con el departamento de médicos de la institución para valorar cuándo pueda reincorporarse de lleno al equipo al mando de Vladimír Quesada.

Barahona, de 20 años de edad, estuvo en el hospital Calderón Guardia tras ser llevado de emergencias por un padecimiento que sufrió en su hogar semanas atrás, según informó el Saprissa previo al duelo del monstruo ante Pérez Zeledón del lunes anterior en el que salieron con los tres puntos luego de una contundente victoria de 3-0.

Además del problema en su pecho, el jugador había presentado mareos y demás síntomas, y fueron sus compañeros con los que él vive los que decidieron llevarlo al hospital para que fuera valorado de la mejor manera y evitar cualquier mal mayor contra el juvenil volante del club saprissista.

El volante tibaseño tuvo su debut en el 2023 con el club morado contra el Municipal Liberia.