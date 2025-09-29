Lo que Orlando Sinclair dijo tras aguantar tantas críticas en Saprissa

Orlando Sinclair goza de la confianza de Vladimir Quesada en esta etapa nueva en Saprissa. (Jose Cordero/José Cordero)

Orlando Sinclair se volvió el hombre gol del Saprissa, lleva cuatro tantos en las últimas cuatro jornadas y más allá de las anotaciones también muestra buen rendimiento en general.

El impacto que está generando el delantero en el juego ofensivo del Monstruo es importante, pues además suma tres asistencias, con lo que ha tenido injerencia en siete de los 21 goles que llevan, es decir en una tercera parte ellos.

Sinclair reconoció que la oportunidad que le está dando Vladi es algo que valora mucho, por la continuidad que le ha dado para ser titular y poder mostrarse realmente.

“Estoy agradecido con el profe Vladimir que me está dando minutos y la confianza que yo necesitaba, esos minutos cancha creo que lo estamos aprovechando de gran forma, gracias a Dios”, comentó luego del partido ante el Cartaginés, en el que marcó el primer tanto.

Orlando sacó pecho al decir que sus números lo defienden y que en muchas ocasiones tanta crítica no tenía respaldo, más ahora que se ven sus cifras.

“Ya es trillado, siempre se dice, pero la cantidad de minutos, el promedio de gol, el promedio de participación en goles y con asistencia es muy alta, entonces a veces siento que se me criticaba sin fundamentos, pero yo siempre he trabajado, sin echarme atrás, el jugador siempre ocupa minutos, agarrar esa confianza y demostrar la calidad que tiene o no.

“Son cuestiones de gustos, en Saprissa cada seis meses traen un delantero nuevo y a veces hay que darle un poco de chance a los nuevos, entonces con lo que tal vez opaca un poco a los que ya estamos pero siempre he trabajado callado y haciendo las cosas de la mejor manera, esperando mi oportunidad con humildad”, añadió,