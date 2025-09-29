Vladimir Quesada contó qué ha hecho para lograr la mejoría de Orlando Sinclair en Saprissa

Vladimir Quesada comentó que Orlando Sinclair ha puesto mucho de su parte para elevar su nivel (Jose Cordero/José Cordero)

Vladimir Quesada ha logrado en este torneo conseguir una de las mejores versiones del atacante Orlando Sinclair en Saprissa, confianza que el delantero le está pagando con goles.

El atacante llegó a su cuarto gol del certamen y su rendimiento ha sido considerablemente mejor que en otros momentos en el que era muy señalado por la afición morada.

“Yo entiendo, eso es normal, es histórico, no soy nuevo acá en Saprissa, nuestra afición es muy exigente y eso nosotros lo entendemos. Sinclair, como todos los demás, lo entiende y trabaja para revertir esa situación y lo vemos reflejado en el terreno de juego.

“¿Qué hemos hablado con él? Poco o casi nada, como con el resto de los muchachos, que se tenga confianza: ‘Haga su mejor trabajo, bríndese en el terro de juego, usted sabe lo exigente que es la afición, haga buenos movimientos’, y creo que lo está haciendo. Hay una gran motivación, un gran punto de emoción de su parte y eso se ve en el marco contrario con goles y asistencias", dijo.

Orlando Sinclair lleva cuatro goles en el torneo. (Jose Cordero/José Cordero)

Sobre lo conseguido este domingo ante Cartaginés, Quesada también se siente a gusto, aunque fue enfático que nunca se da por satisfecho.

“Los muchachos han crecido, la ética profesional de ellos hacia el entrenamiento es increíble. Para nosotros es importante el crecimiento de ellos en todo sentido, pero sobre todo en lo mental, en lo que hacen en los entrenamientos y lo vemos reflejado en los juegos.

“El torneo no termina aún, nos quedan al menos 7 fechas más y esperamos mantener el nivel y aumentarlo, nunca vamos a estar 100% completos, no existe equipo que lo haga, pero nosotros vamos a tratar de estar lo mejor posible”, comentó.