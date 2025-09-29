Warren Madrigal sueña con volver a la Sele tras reaparecer con Saprissa

Warren Madrigal volvió a jugar en la victoria de Saprissa sobre Cartago (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En Saprissa las buenas noticias no solo van del lado de sumar otros tres puntos ante Cartaginés, sino que además volvió un jugador muy querido como lo es Warren Madrigal, el que desde la pasada Copa Oro con la Tricolor, no había podido tener participación.

Para Madrigal, su mayor anhelo es regresar a representar a La Sele, más ahora que el combinado patrio está con urgencia de puntos para intentar el boleto al Mundial del 2026.

“La Selección siempre me ilusiona, siempre va a ser mi sueño, para mi representar a Costa Rica siempre será algo inexplicable, me toque o no me toque voy a apoyar pero ojalá estar”, afirmó el delantero morado.

Warren es realista y sabe que luego de tanto tiempo fuera, aún le falta para estar en su mejor estado de forma.

“No estoy al 100%, físicamente me siento muy bien, conforme vayan pasando los días, los entrenamientos, los partidos, ya me voy a ir adaptando y tengo que seguir trabajando”, comentó en la zona mixta tras el triunfo contra Cartago.

El joven morado acotó sentirse en su vuelta como cuando debutó. “Me sentí muy feliz, como cuando debuté, como cuando jugué mi primer partido acá, me sentí muy agradecido con la gente, Saprissa me tiene mucho cariño, igual que el cariño que le tengo a ellos. Fue un lindo recibimiento”.

Warren se lesionó en la última Copa Oro (Jose Cordero/José Cordero)

El atacante reafirmó que se siento bien donde lo pongan ya sea por fuera o como delantero centro, una posición que los morados vienen sufriendo y pidiendo refuerzos desde hace tiempo atrás. “Siempre me han puesto de extremo o de delantero, donde me pongan voy a dar el 100″.