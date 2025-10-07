Las señales que anticipan el adiós de Messi al fútbol profesional

Las declaraciones recientes de Messi sugieren que su retiro podría estar más cerca de lo que muchos esperan. AFP (CHANDAN KHANNA/AFP)

El mundo del fútbol recibió en pocos días dos anuncios que marcan el cierre de una generación dorada. Sergio Busquets y Jordi Alba, compañeros inseparables de Lionel Messi en el FC Barcelona y ahora en el Inter Miami, confirmaron que colgarán los botines al finalizar la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS).

Busquets, de 37 años, lo comunicó con un mensaje cargado de gratitud: “Gracias a todos y al fútbol por tanto. Siempre seréis parte de esta historia tan bonita”, expresó en el video con el que dio la noticia.

Su adiós cierra un ciclo brillante en el que conquistó títulos nacionales e internacionales, dejando huella como uno de los mediocampistas más influyentes de su generación. En el Inter Miami, el español aportó liderazgo, experiencia y equilibrio en el mediocampo, además de servir como guía para una plantilla joven.

El retiro de Jordi Alba, otro golpe para Messi

Apenas unos días después, Jordi Alba siguió el mismo camino. El lateral anunció su retiro con un mensaje lleno de emoción: “Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y felicidad”, dijo el futbolista en un video publicado en redes sociales.

Ambos jugadores, pilares de históricos Barcelonas y socios inquebrantables de Messi, se despiden casi al mismo tiempo. Para el argentino, que compartió más de una década de triunfos y amistad con ellos, la noticia no pasa desapercibida.

Sergio Busquets y Jordi Alba anunciaron su retiro del fútbol tras unas carreras llenas de éxitos. AFP (RICH STORRY/Getty Images via AFP)

Messi: “No quiero que termine nunca, pero el momento llegará”

En distintas entrevistas, Lionel Messi ha dejado entrever que su propio retiro no está tan lejos. Tras un reciente partido con la selección argentina en el Estadio Monumental, el capitán fue sincero.

“Me encanta esto, me encanta jugar y no quiero que termine nunca, pero el momento llegará, soy consciente de que llegará cuando tenga que llegar”, dijo frente a varios medios de comunicación en setiembre de este 2025.

El astro reconoció que, aunque disfruta al máximo de cada entrenamiento y partido, es cada vez más consciente de que su etapa profesional entra en la recta final.

“He hecho esto toda mi vida; me encanta jugar. Sí, hay un poco de miedo de que todo termine. Intento no pensarlo mucho y disfrutarlo, porque sé que no queda mucho tiempo”, confesó en otra charla reciente que reprodujo ESPN.

Un futuro incierto, pero lleno de gratitud

Mientras Messi continúa brillando en el Inter Miami y con la selección argentina, los indicios son claros: el final se acerca, aunque todavía no haya fecha definida. El propio Lionel Scaloni decidió darle descanso en el último partido de clasificación rumbo al Mundial, un gesto que también apunta a cuidar sus energías para lo que podría ser su última gran cita: la Copa América.

La era dorada que compartió con Busquets y Alba, tanto en Barcelona como en Estados Unidos, parece entrar en su último capítulo. Y aunque el argentino aún tiene magia para regalar, sus palabras dejan claro que su retiro ya no es una posibilidad lejana, sino un horizonte inevitable que, cuando sea que llegue, le dolerá al mundo del fútbol.

