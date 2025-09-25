Inter Miami de Messi aplastó a equipo de Alonso Martínez pero preocupa lo que pasó con el tico

Alonso Martínez solo pudo jugar 30 minutos ante el Inter Miami de Lionel Messi este miércoles (JEFF DEAN/Getty Images via AFP)

El Inter Miami de Lionel Messi no tuvo piedad del New York City, club en el que juega el costarricense Alonso Martínez en la MLS y le pasó por encima con un apabullante 4-0.

Más allá del pesado marcador en contra del equipo del atacante nacional, lo más más preocupante son los motivos por los que solo pudo jugar 30 minutos en el encuentro.

Pese a ser la gran figura del club neoyorquino, en el que lleva 17 goles en 27 partidos, lo que lo tiene como uno de los goleadores del torneo gringo, el chireño no fue titular este miércoles.

Al dar la alineación en redes sociales, muchos preguntaron qué pasaba con el tico para iniciar en banca, más en un partido tan duro y de tanta importancia para clasificar la los playoffs.

El equipo no dio ningún reporte oficial de lo sucedido, sin embargo la versión estadounidense del Diario Olé reportó que el exjugador de Alajuelense lo cuidaron por un golpe que trae hace días.

Lionel Messi anotó de nuevo y llegó a 22 goles con el Inter Miami esta temporada en la MLS. (X Inter Miami/X Inter Miami)

“Resulta que Alonso no llega en óptimas condiciones desde lo físico: arrastra una molestia muscular y por eso decidieron no mandarlo al campo desde el primer minuto”.

“En caso de ser necesario, el costarricense ingresará en el complemento para ayudar a su equipo, pero lo principal es no forzarlo y evitar que se resienta de la molestia que arrastra hace unos días”, destacó el medio previo al partido.

Al final, Alonso tuvo que entrar al minuto 61 cuando su equipo perdía 1-0, en un encuentro en el que tuvo una bola que pegó al palo como su acción más peligrosa.

Pascal Jansen, entrenador del cuadro de la Gran Manzana, explicó tras el partido que Chira tiene una lesión en cuádriceps y que el cuerpo médico del equipo le dijo que lo máximo que podía ponerlo eran 20 o 30 minutos.

Per Pascal Jansen, #NYCFC forward Alonso Martínez has been dealing with a quad injury that forced him out of the starting XI tonight vs @InterMiamiCF. Says it's too early to tell if it will impact his availability vs the Red Bulls on Saturday.#NYCFC medical staff urged "20-30… — Mark Radigan (@mark_radigan) September 25, 2025

El DT indicó que no puede garantizar que el nacional estará disponible el sábado cuando jueguen el derby neoyorquino ante el Red Bulls.

La noticia de una lesión de Alonso enciende alarmas en Costa Rica a dos semanas que la Tricolor se enfrente ante Honduras por las eliminatorias mundialistas rumbo a Norteamérica 2026.