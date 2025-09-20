Alonso Martínez marcó doblete este sábado con el New York City, vea acá el video de los goles

Alonso Martínez, delantero del New York City se lució con doblete este sábado, en la MLS. AFP. (JEFF DEAN/Getty Images via AFP)

El delantero Alonso Martínez sigue haciendo más grande su nombre en la MLS de Estados Unidos y este sábado colaboró con su club, el New York City, a conseguir una victoria más.

El equipo de Martínez enfrentó al Charlotte FC, por la jornada 31 y lo derrotó por marcador de 2-0. Alonso fue el autor de los dos tantos, los cuales marcó por la vía de penal, a los minutos 11 y 58, en un encuentro que se llevó a cabo en el Yankee Stadium, sede del New York City.

Con sus dos pepinos, el jugador de isla Chira llegó a los 17 goles en 26 partidos, lo que lo convierte en uno de los protagonistas de su equipo.

17 goles tiene Alonso, en 26 partidos.

Con esta victoria, el equipo se colocó en el cuarto puesto, que lo coloca en posiciones de playoffs de la liga gringa.

LEA MÁS: Alonso Martínez habló claro sobre Miguel Herrera y los errores de la Selección Nacional

En este momento, el City tiene 53 puntos, luego de 30 partidos disputados, la misma cantidad que el Charlotte, quien se localiza en el tercer puesto con la misma cantidad de puntos.

El Philadelphia Union es líder con 60 unidades y el Cincinnati está en el segundo puesto, con 55 puntos.

Este es el primer gol que anotó Alonso Martínez este sábado, en la MLS

Otros ticos en acción

Carlos Mora jugó 75 minutos en la victoria de la U Craiova 1948 de Rumanía ante el ASC Oțelul Galați. El equipo en el que también juega el cubano Luis Javier Paradela lidera el torneo rumano, con 23 puntos.

Manfred Ugalde jugaría este domingo con su club, el Spartak Moscú ante el Krylia Sovetov, a las 5: 30 a. m. hora tica. En este momento, el equipo del tico está en la novena posición en la liga rusa, mientras que el Krylia se encuentra en el octavo puesto, ambos cuadros tienen 12 puntos.

LEA MÁS: A Orlando Galo lo tiene sin cuidado el frío ambiente del aficionado con la Selección

El Riga F. C., equipo en el que juegan los ticos Anthony Contreras y Orlando Galo se enfrentará el domingo, a las 5 a. m. hora tica al FS Jelgava, por la primera división de Letonia. El jueves anterior, Galo anotó el segundo gol de la goleada 4-0 contra el FK Liepāja y el Riga va en la primera posición de la liga de ese país europeo.

Alonso Martínez se lució con doblete este sábado

Brandon Aguilera y Kevin Chamorro, quienes juegan en el Rio Ave de Portugal enfrentarán el martes 23 de setiembre al Benfica. Brandon fue titular el viernes en el partido contra el Porto, con el que cayeron 3-0.