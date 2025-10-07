Jordi Alba anuncia su retiro del fútbol con un emotivo video

Jordi Alba anunció su retiro del fútbol tras una carrera repleta de títulos con el FC Barcelona. (JOSEP LAGO/AFP)

El futbolista español Jordi Alba anunció su retiro del fútbol profesional mediante un video difundido en redes sociales. El lateral, actualmente jugador del Inter de Miami, explicó que la decisión llega tras una etapa llena de éxitos y emociones.

“Hola a todos, ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y felicidad”, expresó el jugador en el video publicado este lunes.

LEA MÁS: LeBron James dará a conocer este martes la “decisión de las decisiones” sobre su carrera

La noticia llega pocos días después de que Sergio Busquets, su amigo y excompañero en el FC Barcelona, también anunciara su despedida.

Una trayectoria llena de títulos

Durante más de una década, Jordi Alba fue uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. En el Barcelona, club al que llegó en 2012 procedente del Valencia, conquistó cinco Ligas de España, cinco Copas del Rey, una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes y una Supercopa de Europa, entre otros trofeos.

Con la selección española, fue campeón de la Eurocopa 2012 y disputó tres mundiales. Su velocidad, capacidad ofensiva y entendimiento con jugadores como Lionel Messi marcaron una era dorada en el club catalán.

Inter de Miami, el último baile

En 2023, Alba se unió al Inter de Miami, equipo de la Major League Soccer (MLS), donde coincidió nuevamente con Messi, Busquets y Luis Suárez. Su llegada consolidó a un plantel repleto de estrellas que transformó al club estadounidense en un fenómeno mediático.

LEA MÁS: Sergio Busquets anunció con emotivo video la fecha en la que se retirará del fútbol

El jugador aseguró que aprovechará al máximo los partidos que restan de la temporada y agradeció el cariño recibido durante su trayectoria.

“Me siento agradecido por todo lo vivido, por cada equipo, cada compañero y cada aficionado que me apoyó”, expresó el defensor.

Con su retiro, Jordi Alba cierra una de las etapas más exitosas del fútbol español reciente y se despide dejando un legado de entrega, técnica y lealtad.

“Lo hago con plenitud y felicidad”, dijo Alba en el video donde confirmó su adiós. (LLUIS GENE/AFP)