Real Madrid vs. Barcelona: la inteligencia artificial predice el marcador del clásico español

El clásico español entre Real Madrid y FC Barcelona se jugará este domingo en el Santiago Bernabéu

Por Hillary Chinchilla Marín

El Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentarán este domingo 26 de octubre en una nueva edición del clásico español, con el liderato de LaLiga 2025-2026 en juego. El partido se disputará en el Estadio Santiago Bernabéu, donde los blancos llegan con 24 puntos, mientras que el conjunto catalán acumula 22.

Ambos equipos llegan en gran momento: el Madrid, liderado por Vinícius Jr. y Kylian Mbappé; mientras que el Barça, bajo la dirección de Hansi Flick, busca reafirmar su estilo ofensivo y acercarse a la cima.

Barcelona - Real Madrid, domingo 11 de mayo. AFP.
Real Madrid y Barcelona se enfrentan este domingo en el Santiago Bernabéu por el liderato de LaLiga. (JOSEP LAGO/AFP)

El pronóstico de la inteligencia artificial

De acuerdo con un modelo de predicción deportiva basado en datos históricos, rendimiento reciente, localía y estadísticas de goles, la IA otorga un 45 % de probabilidad de triunfo al Real Madrid, un 30 % de empate y un 25 % de victoria para el Barcelona.

Según el análisis, el marcador más probable del clásico sería: Real Madrid 2 - 1 FC Barcelona.

El modelo destaca el peso del factor local y la solidez defensiva madridista como claves para imponerse, aunque prevé un duelo equilibrado con opciones para ambos equipos.

Los datos detrás del clásico

Un golazo de Pedri tiene ganando al Barcelona, en la final de la Copa del Rey, ante el Real Madrid. Foto tomada de X Barcelona.
Pedri anotó en la final de la Copa del Rey frente al Real Madrid y será el jugador más importante del FC Barcelona en el clásico del domingo (Foto tomada de X Barcelona. /Foto tomada de X Barcelona.)

La temporada anterior se disputaron un total de cuatro clásicos y todos terminaron con victoria de los culés, algo que buscará revertir el Madrid con su poderosa ofensiva por el jugador francés. Por su parte, el conjunto azulgrana llega con una de las mejores defensas del torneo y con jugadores jóvenes en gran nivel, como Lamine Yamal y Pedri.

El partido será a las 9:15 de la mañana (México y Costa Rica), a las 16:15 de España.

Nota realizada con ayuda de IA

