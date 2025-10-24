Liga vs Olimpia: aficionados atacan con piedras bus de equipo hondureño y prensa estalla: “Falta de educación”

El encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia terminó en violencia fuera de la cancha. Según medios hondureños, el autobús del equipo visitante fue interceptado por un grupo de supuestos aficionados manudos mientras se dirigía del estadio Alejandro Morera Soto hacia su hotel de concentración.

Durante el trayecto, los atacantes lanzaron piedras y palos, rompiendo varios vidrios del vehículo y generando minutos de pánico entre los jugadores. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el susto fue considerable.

El bus del Olimpia fue atacado con piedras tras el partido contra Alajuelense en Alajuela. La prensa hondureña calificó el hecho como un acto de falta de educación y pidió sanciones a la Concacaf. (Diario Diez, Honduras/Diario Diez, Honduras)

“Minutos de terror” y críticas de la prensa hondureña

El diario Diez de Honduras informó que los futbolistas del Olimpia “vivieron minutos de terror mientras llovían piedras y palos” y destacó que todos se encuentran fuera de peligro. El medio añadió que la Concacaf deberá analizar sanciones contra Alajuelense por los actos violentos registrados en las inmediaciones del estadio.

El periodista Julio César Cruz también se pronunció en redes sociales: “Reprochable. Aficionados de Alajuelense atacaron el bus de Olimpia tras finalizar el encuentro. Algunos vidrios fueron quebrados y, afortunadamente, los jugadores están bien. En todos lados hay inadaptados sociales, en todos”.

Otros medios hondureños calificaron el hecho como una muestra de “falta de educación y respeto”, señalando que este tipo de acciones manchan el espíritu deportivo.

Concacaf analiza el incidente

El bus del Olimpia sufrió daños tras ser atacado con piedras al salir del estadio Morera Soto. (Diario Diez, Honduras/Diario Diez, Honduras)

De acuerdo con reportes preliminares, la Concacaf ya tendría los videos del ataque, mismo que ha generado un llamado de atención sobre la violencia en el fútbol regional, un problema que, sigue empañando la imagen de los torneos internacionales.

