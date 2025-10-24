Teleguía Deportes

Liga vs Olimpia: aficionados atacan con piedras bus de equipo hondureño y prensa estalla: “Falta de educación”

Momentos de tensión vivió el plantel del Olimpia luego de su duelo ante Alajuelense en el estadio Alejandro Morera Soto. El autobús que los trasladaba fue atacado con piedras y palos

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín

El encuentro entre Liga Deportiva Alajuelense y Olimpia terminó en violencia fuera de la cancha. Según medios hondureños, el autobús del equipo visitante fue interceptado por un grupo de supuestos aficionados manudos mientras se dirigía del estadio Alejandro Morera Soto hacia su hotel de concentración.

Durante el trayecto, los atacantes lanzaron piedras y palos, rompiendo varios vidrios del vehículo y generando minutos de pánico entre los jugadores. Afortunadamente, no se reportaron heridos, aunque el susto fue considerable.

LEA MÁS: Impactantes imágenes de cómo quedó la gramilla del estadio Morera Soto tras fuerte aguacero en Alajuela

El bus del Olimpia fue atacado con piedras tras el partido contra Alajuelense en Alajuela. La prensa hondureña calificó el hecho como un acto de falta de educación y pidió sanciones a la Concacaf.
El bus del Olimpia fue atacado con piedras tras el partido contra Alajuelense en Alajuela. La prensa hondureña calificó el hecho como un acto de falta de educación y pidió sanciones a la Concacaf. (Diario Diez, Honduras/Diario Diez, Honduras)

“Minutos de terror” y críticas de la prensa hondureña

El diario Diez de Honduras informó que los futbolistas del Olimpia “vivieron minutos de terror mientras llovían piedras y palos” y destacó que todos se encuentran fuera de peligro. El medio añadió que la Concacaf deberá analizar sanciones contra Alajuelense por los actos violentos registrados en las inmediaciones del estadio.

El periodista Julio César Cruz también se pronunció en redes sociales: “Reprochable. Aficionados de Alajuelense atacaron el bus de Olimpia tras finalizar el encuentro. Algunos vidrios fueron quebrados y, afortunadamente, los jugadores están bien. En todos lados hay inadaptados sociales, en todos”.

LEA MÁS: Técnico que formó a Kenyel Michel en Alajuelense cuenta lo que le espera al jugador en Minnesota

Otros medios hondureños calificaron el hecho como una muestra de “falta de educación y respeto”, señalando que este tipo de acciones manchan el espíritu deportivo.

Concacaf analiza el incidente

El bus del Olimpia fue atacado con piedras tras el partido contra Alajuelense en Alajuela. La prensa hondureña calificó el hecho como un acto de falta de educación y pidió sanciones a la Concacaf.
El bus del Olimpia sufrió daños tras ser atacado con piedras al salir del estadio Morera Soto. (Diario Diez, Honduras/Diario Diez, Honduras)

De acuerdo con reportes preliminares, la Concacaf ya tendría los videos del ataque, mismo que ha generado un llamado de atención sobre la violencia en el fútbol regional, un problema que, sigue empañando la imagen de los torneos internacionales.

Nota realizada con ayuda de IA

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Bus OlimpiaAlajuelenseHondurasAtaqueCopa CentroamericanaConcacafNotas IALTNotas IALH
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.