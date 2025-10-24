Jugador de Alajuelense fue traslado al hospital tras salir de cambio en el partido contra Olimpia

Alajuelense informó este jueves por la noche que su futbolista Fernando Piñar fue trasladado al hospital por un golpe por el que tuvo que ser sacado de emergencia en el partido ante Olimpia.

El jugador debió abandonar el partido a los 33 minutos luego de un par de intentos por mantenerse en cancha, se le veía mareado, a tal punto que fue sustituido por Santiago van der Putten, quien de paso volvió a las canchas tras siete semanas ausente.

“El futbolista Fernando Piñar sufrió un trauma en el cuello, se encuentra estable y en buenas condiciones, se trasladó al Hospital Metropolitano para completar estudios por protocolo”, indicaron los manudos de manera oficial.

Fernando Piñar salió del juego entre Alajuelense y Olimpia por un golpe en su cuello. (Jose Cordero/José Cordero)

Tras el golpe, queda la duda de si, por protocolo, el lateral quedará fuera del juego ante Pérez Zeledón este domingo (5 p.m.) o del viaje a Honduras de la próxima semana para el duelo de vuelta ante los albos.

Joel Campbell no jugará la vuelta

Esta no es la única mala noticia para la Liga, pues uno que sí estará afuera del choque en Tegucigalpa es Joel Campbell, quien acumuló dos amarillas en esta fase y deberá pagar un partido de sanción.