Impactantes imágenes de cómo quedó la gramilla del estadio Morera Soto tras fuerte aguacero en Alajuela

Este jueves por la tarde, Alajuela vivió un intenso aguacero con tormenta eléctrica, justo a pocas horas del partido entre Alajuelense y Olimpia de Honduras por la ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, lo que generó gran preocupación en muchos.

La principal inquietud era si la cancha del estadio Alejandro Morera Soto podría soportar la cantidad de agua caída, pues entre las 3:00 y 4:00 p.m. se observaba una notable acumulación de agua en el terreno de juego.

LEA MÁS: Alajuelense vs. Olimpia EN VIVO: horario y canales para ver la semifinal de la Copa Centroamericana

Imágenes demostraron la rápida recuperación del campo

El periodista Estefan Monge, de ESPN, despejó las dudas al publicar en su cuenta de X (antes Twitter) dos fotografías tomadas con apenas 30 minutos de diferencia, donde se apreciaba una recuperación impresionante del césped pese al fuerte aguacero.

“¿La mejor cancha de Costa Rica? Primera foto a las 4:45 p.m. Segunda foto a las 5:10 p.m”, indicó con imágenes que dejaban la evidencia de los hechos.

LEA MÁS: ¿Jugará Celso Borges con Alajuelense ante Olimpia en las semifinales de la Copa Centroamericana?

La gramilla del Morera Soto reaccionó de muy buena manera ante el aguacero en Alajuela. (Facebook Estefan Monge/Facebook Estefan Monge)

La gramilla del Morera Soto reaccionó de muy buena manera ante el aguacero en Alajuela. (Facebook Estefan Monge/Facebook Estefan Monge)

Un rayo interrumpe transmisión en vivo

La tormenta fue tan fuerte que, durante una transmisión en vivo de ESPN, un rayo cayó muy cerca del estadio, lo que asustó al periodista y interrumpió momentáneamente el enlace. En ese momento, la cancha estaba completamente inundada, mostrando la magnitud del aguacero y lo rápido que luego logró recuperarse.

LEA MÁS: Esto dice Alajuelense de la terrible emergencia que pasó en el Morera Soto y que dejó un hombre grave