Esto dice Alajuelense de la terrible emergencia que pasó en el Morera Soto y que dejó un hombre grave

La Liga Deportiva Alajuelense se pronunció sobre la terrible emergencia que ocurrió la tarde de este jueves en el estadio Alejandro Morera Soto y que dejó como saldo a un hombre herido.

El hecho ocurrió a eso de las 3:25 p.m. en una soda del estadio, donde se dio la deflagración de gas de un freidor, lo que provocó que un hombre, cuya identidad no se dio a conocer, sufriera quemaduras en sus brazos y piernas. El herido fue llevado a un centro médico.

La Liga informó que el incidente no afectará el partido que jugarán contra el Olimpia. (Prensa Alajuelense/Liga Deportiva Alajuelense)

Ante esta situación, la Liga informó que tras el incidente se cumplieron con todos los protocolo para atender emergencias de este tipo.

“La brigada de emergencias del club atendió la situación de manera inmediata, aplicando todos los protocolos establecidos. Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos se presentó en el estadio y controló la situación.

“Tras la atención de la persona afectada, su traslado y una revisión perimetral realizada por Bomberos, se confirmó que no existe ningún riesgo para las personas presentes y que lo ocurrido fue un evento aislado”, indicó el club el rojinegro.

Ante la duda que tenían muchos acerca de si ese incidente afectaría el encuentro entre la Liga y el Olimpia, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana, el equipo manudo informó que todo se mantiene con total normalidad.