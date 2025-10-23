Esto fue lo que provocó la peligrosa emergencia en el estadio Alejandro Morera Soto que dejó una persona herida

El Cuerpo de Bomberos dio a conocer qué fue lo que provocó la peligrosa emergencia en el estadio Alejandro Morera Soto que dejó como saldo una persona herida.

La situación ocurrió a eso de las 3:25 p.m. de este jueves en una soda ubicada dentro del estadio, que se encuentra cerca del portón que da acceso al área de sombra.

Inicialmente, el Cuerpo de Bomberos informó que se trató de una deflagración de un cilindro de gas licuado de petróleo, pero tras atender el incidente descubrieron cuál habría sido el artefacto que causó dicho incidente.

El incidente ocurrió en una de las sodas dentro del estadio. Foto Archivo. (Prensa Alajuelense/Fotografía)

“Fuimos despachados al estadio Alejandro Morera Soto a una posible deflagración. A nuestra llegada detectamos que efectivamente hubo un freidor dentro de una soda que presentó un problema”, explicó el bombero Sergio Bolaños.

A causa de dicha deflagración, que ocurre cuando el gas que se encuentra en el ambiente se enciende, un hombre que se encontraba en la soda sufrió quemaduras en sus brazos y piernas.

“Lamentablemente, hubo una persona que sufrió quemaduras, esta fue trasladada por personal de la Cruz Roja al centro hospitalario”, agregó el bombero.

Según Bolaños, en el estadio se aplicaron los protocolos de seguridad de forma inmediata, por lo que la brigada de emergencias aisló la zona y mantuvo al herido en una zona segura.

“El cilindro se encontraba totalmente cerrado, se descarta alguna fuga con posibilidad de otro incidente”, destacó Bolaños.

Esta situación se da en horas previas a que Alajuelense se enfrente al Olimpia de Honduras, en el partido de ida de la semifinal de la Copa Centroamericana.