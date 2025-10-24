Alajuelense confirma el regreso de Celso Borges para enfrentarse al Olimpia de Honduras y da más sorpresas

Alajuelense se enfrentará este jueves a las 8 p.m. ante el Olimpia de Honduras, en el partido de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana, y en su alineación confirmó una noticia que los manudos estaban esperando, el regreso de Celso Borges.

El capitán manudo es la principal novedad en el once de Óscar Ramírez, equipo que debió hacer varios cambios ante la ausencia de tres estelares, Ronald Matarrita, Guillermo Villalobos y Rashir Parkins, todos por sanción.

La alineación de Alajuelense

Además de Celso, Machillo le dio la oportunidad al joven Deylan Paz y a Alejandro Bran, futbolistas que no jugaron el domingo anterior ante el Saprissa por el torneo nacional.

Los erizos saldrán a la cancha con Washington Ortega; Deylan Paz, Alexis Gamboa, Aarón Salazar, Fernando Piñar; Kenyel Michel, Celso Borges, Alejandro Bran, Jeison Lucumí, Joel Campbell y Ronaldo Cisneros.

Regresa van der Putten

Otro detalle importante es que en banca ya estará Santiago van der Putten, quien se recuperó de una lesión de rodilla; además de jóvenes como Tristan Demetrius, quien colocó el pase a gol a Diego Campos, con el que los erizos eliminaron al Motagua en los cuartos de final.