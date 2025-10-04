Lamine Yamal recae de su lesión y queda fuera de la lista de España

Lamine Yamal no podrá estar en la eliminatoria de octubre, con la Selección de España, por una recaída de su lesión. AFP. (LLUIS GENE/AFP)

El jugador del Barcelona Lamine Yamal, incluido al principio de este viernes en la lista de España para sus partidos de este mes en la clasificación al Mundial, quedó fuera del llamado al sufrir una recaída de una reciente lesión.

El club catalán dio detalles de la molestia que sufrió el delantero de 18 años.

“Las molestias en el pubis que arrastra el jugador Lamine Yamal han reaparecido tras el partido contra el PSG. El tiempo estimado de recuperación es de 2-3 semanas”, destacó el club, que también anunció que no jugará el domingo el choque ante el Sevilla de LaLiga.

Esto quiere decir, que el técnico Luis de la Fuente no podrá contar con el jugador para los partidos contra Georgia (11 de octubre) y Bulgaria (14 de octubre).

El técnico de la Selección de España Luis de la Fuente se defendió de los ataques de Hansi Flick, entrenador del Barcelona. AFP. (JAVIER SORIANO/AFP)

Lesión de Lamine Yamal deja dudas

El atacante regresó el pasado domingo a la competición, en el triunfo de su equipo ante la Real Sociedad (2-1), después de perderse cuatro encuentros y, ahora, tampoco estaría frente al Sevilla y Girona en LaLiga y ante el Olympiakos en Champions, dejando en duda su presencia en el clásico ante el Real Madrid, el 26 de octubre.

Durante la presentación de la convocatoria, antes de conocerse la lesión, De la Fuente fue preguntado de manera insistente sobre la presencia del jugador de 18 años en el grupo, dado que apenas había regresado como titular después de más de dos semanas de ausencia.

“El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre. Si está jugando en su club, está asumiendo sus riesgos. Estamos hablando de situaciones completamente normales”, afirmó el técnico, que se defendió de las recientes críticas del entrenador barcelonista, Hansi Flick, hacia el cuerpo técnico de la selección.

El preparador alemán había acusado al combinado español de no haber cuidado al futbolista dosificando sus minutos en el parón internacional del pasado mes, pese a sus molestias en el pubis.

“No hay ningún conflicto con Flick. Simplemente, me sorprendieron esas declaraciones porque él ha sido seleccionador y creía que él tenía esa empatía con los seleccionadores”, respondió De la Fuente.

“Sabéis que tenemos dos partidos muy importantes, que nos estamos jugando el Mundial. Parece que están en un cuarto o quinto plano y estamos hablando de Flick”, afirmó el seleccionador.