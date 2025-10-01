Barcelona recibe un golpe durísimo del París Saint Germain en la Champions League

Goncalo Ramos anotó al último minuto para el París Saint Germain para derrotar al Barcelona en la segunda jornada de la Champions League. (JOSEP LAGO/AFP)

El París Saint Germain se impuso este miércoles in extremis por 2-1 al Barcelona en la ciudad catalana de Montjuic, en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

El Barça, más incisivo al comienzo del partido, abrió el marcador con un tanto de Ferran Torres (19), pero Senny Mayulu empató antes del descanso (38). El portugués Gonçalo Ramos (90) logró el triunfo en los últimos instantes en un duro golpe para el equipo culé.

Con esta victoria, el PSG, vigente campeón, se suma al grupo que encabeza la clasificación con un pleno de seis puntos, mientras que el conjunto catalán cae a la decimosexta posición, con 3 unidades.

Fieles a sus estilos de juego, ambos equipos mantuvieron una feroz lucha por el control del balón, que se decantó al principio del lado del conjunto catalán.

Lamine Yamal no logró hacer mucho para evitar la derrota del Barcelona ante el París Saint Germain en la Champions League. (LLUIS GENE/AFP)

“Muy decepcionado. Si encajas en el último minuto y pierdes en casa...”, afirmó el neerlandés Frenkie de Jong a los micrófonos de Movistar+.

“Ellos (PSG) estaban mejor en la fase final, en la segunda parte. Nosotros empezamos mejor el partido, pero ellos en la segunda estuvieron mejor”, reconoció el centrocampista, al tiempo que subrayó que “aún queda mucha Champions”.