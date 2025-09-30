Champions League: Luis Enrique compara a Pedri con Harry Potter antes del duelo Barça vs. PSG

Luis Enrique, entrenador del PSG habló con los medios previo al juego contra el Barcelona, de este miércoles. AFP. (JOSEP LAGO/AFP)

El entrenador del París Saint-Germain, Luis Enrique, se deshizo en elogios hacia Pedri, el joven mediocampista del Barcelona, quien ha revolucionado el juego culé y que este miércoles podría ser una de las principales armas del conjunto blaugrana.

“Para mí, Pedri, sin ninguna duda, es Harry Potter, espero que mañana no traiga la varita. Haremos todo lo posible para que participe lo menos posible.

LEA MÁS: El asistente técnico de Luis Enrique en el PSG también vivió una tragedia

“Pero el Barça no es solo Pedri, es De Jong, Cubarsí, Lamine Yamal, son una infinidad de jugadores de alto nivel”, comentó el técnico asturiano en conferencia de prensa, previa al duelo de Champions, que se jugará este miércoles a la 1 p.m. hora tica, en el Estadio Olímpico de Barcelona.

PSG con bajas sensibles

Los parisinos llegan con bajas sensibles, pues viajarán sin su estrella Ousmane Dembélé (ganador del Balón de Oro), sin el defensa Marquinhos y sin el georgiano Khvicha Kvaratskhelia, todos lesionados.

Pedri es uno de los jugadores más destacados del Barcelona. Foto tomada de X. (Foto tomada de X Barcelona. /Foto tomada de X Barcelona.)

Además, futbolistas clave como Vitinha, Fabián Ruíz y João Neves están en veremos y su participación aún es incierta.

“Para ser sincero, no queremos tomar riesgos. La decisión será más del jugador que mía, tienen que estar listos y preparados. Es un partido importante, pero no determinante”, recalcó Luis Enrique.

LEA MÁS: Luis Enrique, técnico del PSG, sufrió aparatoso accidente mientras paseaba en bicicleta

El Real Madrid goleó 5-0 al Kairat Almaty de Kazajistán, con triplete de Kylian Mbappé. Foto tomada de X Real Madrid. (Foto tomada de X Real Madrid. /Foto tomada de X Real Madrid.)

Real Madrid se dio un gusto en Kazajistán

El Real Madrid cumplió al arrollar 5-0 al Kairat Almaty en Kazajistán, con tres goles de Kylian Mbappé, en la segunda jornada de la liguilla de la Champions.

El astro francés adelantó a los suyos desde el punto fatídico en el 26 y luego amplió distancias tras una larga carrera en el 52, antes de un potente remate en la media luna en el 73.

Su compatriota Eduardo Camavinga se sumó a la fiesta con otro gol, de cabeza en el 83 y, ya en el descuento, Brahim Díaz (90+3) certificó la ‘manita’ de los madrileños.