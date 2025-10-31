Lamine Yamal compró la casa de Shakira y Piqué en Barcelona por miles de millones

En 2022, el mundo del espectáculo se sacudió con el anuncio de la separación entre Shakira y Gerard Piqué, una noticia que generó reacciones, teorías y hasta canciones que la artista colombiana dedicó al tema.

Uno de los asuntos que aún los mantenía ligados era la casa en Barcelona, España, donde vivieron junto a sus hijos. Sin embargo, esa conexión finalmente llegó a su fin con la venta del inmueble, que ahora tiene un nuevo y sorprendente dueño.

El nuevo propietario de la casa: Lamine Yamal

Según reveló el comunicador Jordi Martín en el programa El gordo y la flaca, la mansión fue adquirida por nada más y nada menos que Lamine Yamal, una de las grandes promesas del FC Barcelona.

Shakira y Piqué anunciaron su separación en 2022. (EUROPA PRESS)

El joven futbolista, de apenas 18 años, habría comprado la propiedad después de varios intentos de otras personas interesadas en obtenerla.

Esta era la casa de Shakira y Piqué que habría comprado Lamine Yamal. (El gordo y la flaca/Instagram)

Una venta millonaria en euros y colones

De acuerdo con información publicada por People en Español, “el pasado lunes se hizo la compra por 11 millones de euros (más de 6.000 millones de colones). Precio que Shakira no quiso bajar ante otras propuestas anteriores”.

La cantante habría mantenido firme su decisión de no rebajar el valor de la casa.

Lamine Yamal habría sido parte del cierre de un capítulo entre Shakira y Piqué. (JOHN MACDOUGALL/AFP)

Un capítulo cerrado, pero una historia que sigue dando de qué hablar

Aunque el vínculo entre Shakira y Piqué terminó hace más de dos años, cada movimiento relacionado con ambos sigue siendo tema de conversación.

Con esta venta, la propiedad deja de ser un recordatorio del pasado para convertirse en un nuevo comienzo bajo el nombre de Lamine Yamal.