Concierto de Hades 66 en Costa Rica fue cancelado y productora revela los motivos

El esperado concierto de Hades 66, uno de los artistas más reconocidos del género urbano, no se llevará a cabo este 8 de noviembre como estaba programado.

La productora Plus Entertainment anunció que el evento será reprogramado para el año 2026, con el fin de ofrecer un espectáculo de mayor calidad y cumplir con los estándares del artista.

Motivo de la cancelación

Según informó la productora, la cancelación responde a ajustes logísticos necesarios para garantizar una mejor experiencia, tanto para el público como para el equipo técnico y de producción.

El esperado concierto de Hades 66 se iba a realizar este próximo 8 de noviembre. (Hades 66/Instagram)

“Esta decisión surge con el fin de atender aspectos operativos y logísticos que permitirán ofrecer un espectáculo de alta calidad, en línea con los estándares del artista y de la producción. Se trabajará en el desarrollo de un show para el año 2026”, explicó Plus Entertainment en un comunicado.

Compromiso con los fanáticos

La empresa aseguró que mantiene su compromiso de brindar un concierto que cumpla con las expectativas del público y que logre ser una experiencia inolvidable.

Los seguidores del trap y la música urbana tendrán que esperar al próximo año para la reprogramación del evento. Foto: Ilustrativa (Jose Cordero/José Cordero)

Reembolso de entradas

Respecto al reembolso de las entradas, la plataforma Publitickets.com realizará el proceso de forma automática a partir del viernes 7 de noviembre.

Las personas que tengan consultas adicionales pueden comunicarse directamente a los canales oficiales: WhatsApp 6012-6767 o al correo electrónico sac@publitickets.com