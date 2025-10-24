Conciertos

Ed Sheeran en Costa Rica: ¿cuánto cuestan las entradas y cuándo salen a la venta?

Ed Sheeran ofrecerá un gran concierto en el país y las entradas saldrán próximamente a la venta

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El regreso de Ed Sheeran a Costa Rica promete ser una noche inolvidable para sus fans en el país.

El británico se presentará el 30 de mayo de 2026 en el Estadio Nacional como parte de su aclamado “LOOP Tour”, donde repasará sus grandes éxitos musicales.

El concierto será para todo público; sin embargo, los menores de edad deben ir acompañados por un adulto.

Ed Sheeran estará en mayo del próximo año en el país. (ANGELA WEISS/AFP)

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

La venta de entradas se hará en tres etapas organizadas.

La preventa AMEX será el 29 y 30 de octubre. Luego vendrá la oportunidad para clientes BAC, desde el 31 de octubre y hasta el 2 de noviembre. Finalmente, la venta general para todo el público será a partir del 3 de noviembre.

Los boletos se podrán adquirir por medio de www.eticket.cr y www.edsheeran.com desde las 10 a. m.

Es importante considerar que, dependiendo de la demanda, las fases de preventa podrían habilitarse de forma progresiva si se agotan las asignaciones de cada una.

Estos son los precios de las localidades

Para el “LOOP Tour”, los fans podrán escoger entre diferentes zonas dentro del Estadio Nacional. Todos los precios ya incluyen cargos e impuestos:

LocalidadPrecio
Platea Especial/Balcón₡105.255
Sombra Preferencial₡105.255
Front₡77.187
Platea/Balcón₡59.645
Sombra Este/Oeste₡47.950
Gramilla₡42.102
Gradería Sur₡37.424
