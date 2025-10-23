No se quede sin su entrada: esto cuesta ver a Hades 66 en Costa Rica

El fenómeno urbano Hades 66 se presentará en Costa Rica el próximo 8 de noviembre en Río Campo, como parte de su gira internacional.

Los seguidores del trap y la música urbana podrán disfrutar de un concierto cargado de energía, emoción y el estilo versátil que caracteriza al artista.

Hades 66, nombre artístico de Ángel Yamil Santiago Vázquez, ha logrado destacarse por su estilo que combina la fuerza del trap con melodías cargadas de emoción, lo que le ha permitido conquistar a miles de seguidores en toda Latinoamérica.

Hades 66 estará pronto en Costa Rica. (Hades 66/Instagram)

Entradas y precios

Las entradas se encuentran disponibles a través de publitickets.com. Los precios varían según la zona: ₡27.000 en general, ₡43.000 en zona VIP (PPC) y ₡66.000 por persona en mesas VIP (10 personas por mesa), incluyendo cargos por servicios.

Producción y experiencia

La producción del evento estará a cargo de Plus Entertainment, en colaboración con SixTin Publik Demand y Ministerio de Sonido.

Una cita obligada para los amantes del trap

El concierto de Hades 66 en Costa Rica se perfila como una de las paradas más esperadas dentro de su gira internacional, consolidando al país como un punto clave para los grandes exponentes de la música urbana.