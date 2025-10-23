Eventos

ExpoVino 2025: La cita que todo amante del vino en Costa Rica no puede perderse

ExpoVino 2025 se llevará a cabo en el Centro de Convenciones de Costa Rica

Por Yerlin Gómez Izaguirre
ExpoVino 2025 es uno de los eventos más esperados.
ExpoVino 2025 es uno de los eventos más esperados. (Felipe Angulo/Cortesía)

La ExpoVino 2025 espera a los amantes de esta bebida los días 24 y 25 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El evento también reunirá a profesionales de la gastronomía y a todos los que busquen una experiencia sensorial y cultural única.

Degustaciones y descubrimientos

Con la entrada, que incluye una copa para degustaciones, los asistentes podrán recorrer los stands de más de 25 distribuidores que representan a más de 500 bodegas internacionales.

Esta es la oportunidad perfecta para descubrir nuevos sabores, aprender sobre vinos de distintas regiones y conversar, directamente, con enólogos apasionados por su oficio.

Espacios para socializar y disfrutar

El evento también contará con espacios cómodos para socializar, relajarse y disfrutar de un ambiente sofisticado.

Además, quienes lo deseen podrán aprovechar precios exclusivos para llevarse botellas o cajas a casa, convirtiendo la experiencia en un recuerdo inolvidable.

Entradas y acceso

Los precios de las entradas van desde los 60 dólares (aproximadamente 29.760 colones). Cada opción incluye distintos beneficios, y puede adquirirlas de manera fácil y segura en línea a través de www.expovinocr.com.

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

