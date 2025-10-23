ExpoVino 2025: La cita que todo amante del vino en Costa Rica no puede perderse

ExpoVino 2025 es uno de los eventos más esperados. (Felipe Angulo/Cortesía)

La ExpoVino 2025 espera a los amantes de esta bebida los días 24 y 25 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica.

El evento también reunirá a profesionales de la gastronomía y a todos los que busquen una experiencia sensorial y cultural única.

Degustaciones y descubrimientos

Con la entrada, que incluye una copa para degustaciones, los asistentes podrán recorrer los stands de más de 25 distribuidores que representan a más de 500 bodegas internacionales.

Esta es la oportunidad perfecta para descubrir nuevos sabores, aprender sobre vinos de distintas regiones y conversar, directamente, con enólogos apasionados por su oficio.

Espacios para socializar y disfrutar

El evento también contará con espacios cómodos para socializar, relajarse y disfrutar de un ambiente sofisticado.

Además, quienes lo deseen podrán aprovechar precios exclusivos para llevarse botellas o cajas a casa, convirtiendo la experiencia en un recuerdo inolvidable.

Entradas y acceso

Los precios de las entradas van desde los 60 dólares (aproximadamente 29.760 colones). Cada opción incluye distintos beneficios, y puede adquirirlas de manera fácil y segura en línea a través de www.expovinocr.com.