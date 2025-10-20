Eventos

Los “espantos” más alegres volverán a tomar San José con música y tradición

El II Festival de Cimarronas y Mascaradas promete llenar de color, música y tradición las calles josefinas

EscucharEscuchar
Por Yerlin Gómez Izaguirre
En el desfile del 15 de setiembre en Desamparados también hubo mascaradas.
Los “espantos” más alegres volverán a tomar San José con música y tradición. Foto: Ilustrativa (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

La Municipalidad de San José traerá, nuevamente, a los espantos más alegres de la capital, con la segunda edición del Festival de Cimarronas y Mascaradas “Nuestros Espantos”, una actividad que busca rescatar la tradición costarricense y llenar de vida las calles josefinas.

El evento se realizará el domingo 26 de octubre, de 10 a.m., a 5 p.m., en el Paseo de los Estudiantes.

LEA MÁS: ¿Cuánto cuesta la entrada más barata para ver a Sin Bandera en Costa Rica?

Recorrido lleno de música y color

Durante la jornada, los participantes recorrerán la avenida 4, desde la Iglesia La Merced hasta la Plazoleta de La Soledad, donde se desarrollarán presentaciones artísticas, actividades culturales en tarima y una feria de pequeños empresarios josefinos.

LEA MÁS: ¿Se cancela el concierto de Limp Bizkit en Costa Rica tras la muerte de Sam Rivers?

Una tradición que sigue viva

Con este evento, la Municipalidad busca mantener vivas las tradiciones populares del país y fomentar el orgullo por la cultura costarricense, invitando a las familias a disfrutar de un domingo lleno de arte, sabor y diversión.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Festival de Cimarronas y MascaradasMunicipalidad de San JoséTradiciones costarricensesPaseo de los Estudiantes
Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.