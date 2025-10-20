Los “espantos” más alegres volverán a tomar San José con música y tradición. Foto: Ilustrativa (Rocío Sandí/Rocío Sandí)

La Municipalidad de San José traerá, nuevamente, a los espantos más alegres de la capital, con la segunda edición del Festival de Cimarronas y Mascaradas “Nuestros Espantos”, una actividad que busca rescatar la tradición costarricense y llenar de vida las calles josefinas.

El evento se realizará el domingo 26 de octubre, de 10 a.m., a 5 p.m., en el Paseo de los Estudiantes.

LEA MÁS: ¿Cuánto cuesta la entrada más barata para ver a Sin Bandera en Costa Rica?

Recorrido lleno de música y color

Durante la jornada, los participantes recorrerán la avenida 4, desde la Iglesia La Merced hasta la Plazoleta de La Soledad, donde se desarrollarán presentaciones artísticas, actividades culturales en tarima y una feria de pequeños empresarios josefinos.

LEA MÁS: ¿Se cancela el concierto de Limp Bizkit en Costa Rica tras la muerte de Sam Rivers?

Una tradición que sigue viva

Con este evento, la Municipalidad busca mantener vivas las tradiciones populares del país y fomentar el orgullo por la cultura costarricense, invitando a las familias a disfrutar de un domingo lleno de arte, sabor y diversión.