Grupo Frontera impuso una inusual moda en el Festival Picnic

Lucía Badilla y Tania Maltez llegaron bien identificadas con la moda vaquera que impuso el Grupo Frontera en la segunda fecha del Picnic. Fotografía: Jorge Navarro para LT. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

El Grupo Frontera inspiró e impuso una inusual moda en un festival con las características del Picnic, que celebró este sábado su segunda fecha de este 2025.

Sombreros, botas, chalecos con barbas y demás accesorios vaqueros marcaron la tendencia en los looks que miles de asistentes lucieron en última jornada del concurrido festival.

Jefferson Monge, vecino de Acosta, fue uno de los que llegó al centro de eventos Pedregal bien identificado con el estilo del grupo texano y uno de los principales exponentes de la música regional.

Para él, que la producción de Picnic haya fichado a los texanos es muy significativo porque lo acerca a la música y moda de uno de sus abuelitos.

“Es muy bonito porque se sale del estilo de solo reguetón o reggae, con grupos como Frontera las opciones se hacen variadas para todo tipo de público”, afirmó Monge.

Las hermanas Fiorella y Stefania Campos y la amiga de ambas, Meilyn Valverde, también se dejaron llevar por la moda vaquera de Grupo Frontera y los sombreros de Morat. Fotografía: Jorge Navarro para LT. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cerca de él, dos amigas también lucieron su moda vaquera en su máximo esplendor.

Lucía Badilla, de Turrúcares de Alajuela, escogió su atuendo hace un mes y lo estrenó este 15 de febrero.

Además del sombrero, ella incluyó en su “outfit” un vistoso chaleco de barbas con tela de gamuza y unos aretes con “prints” vaqueros que la hacían sentir más bella y a la moda que nunca.

“La tendencia de este Picnic es más vaquera: más botas, más sombreros vaqueros… y me encanta. Todo el ‘outfit’ lo compré para la ocasión, hasta los aretes. Elegí todo hace un mes y dije que el 15 (de febrero) iba a venir vaquera al Picnic”, contó a este medio.

Badilla llegó acompañada de su mejor amiga Tania Maltez quien, al igual que ella, andaba bien identificada con el estilo vaquero y hasta unas botas blancas de esa tendencia se compró a última hora para ponerle su toque final al look.

“Me vestí influenciada por el Grupo Frontera. Lo sigo desde sus inicios, me gusta que es un género regional, además las canciones de despecho me gustan mucho, me identifican mucho, más en esta época porque las dos quedamos solteras al mismo tiempo y es un buen momento para cantar la música de Frontera”, confesó Maltez.

Como su amiga, ella estrenó toda la ropa que vistió este sábado y se declaró feliz de que la tendencia de este año fuera todo lo vaquero.

El Grupo Frontera impuso moda en el Festival Picnic. Fotografía: Jorge Navarro para LT. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Es muy chiva porque antes esto no sucedía, el género regional antes era para gente más adulta y ahora es música que están disfrutando muchos jóvenes, entonces es muy ‘cool’ que este año destaque esta tendencia”, consideró.

Las hermanas Fiorella y Stefania Campos y la amiga de ambas, Meilyn Valverde, también lucieron con mucha satisfacción los sombreros vaqueros con los que muchos, además, usaron para “bailarse” al sol que estuvo presente en gran tiempo de la jornada, aunque por un rato la lluvia fue una clara amenaza para todos.

El Grupo Frontera fue parte de los artistas estelares de la segunda fecha del Picnic.