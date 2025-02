Liberiana aprovechó su soltería para pegarse la fiesta, por primera vez, en Festival Picnic

Shirley Garnier (de negro) junto a su hermana Jennifer y la amiga de ambas, Annie Ordóñez, son vecinas de Liberia y llegaron a disfrutar del Festival Picnic esta segunda fecha. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F./Manuel Herrera F.)

Una joven vecina de Liberia, en Guanacaste, aprovechó que está soltera para asistir por primera vez al Festival Picnic y pegarse la fiesta.

Shirley Garnier contó a La Teja que participó en la multitudinaria actividad hasta este 2025 porque en ediciones pasadas estuvo en una relación amorosa y a su exnovio no le gustaba participar en eventos de este tipo.

Como lleva varios meses soltera, la guapa y simpática guanacasteca se valió de eso y junto a su hermana Jennifer y Annie Ordóñez, una de las mejores amigas de ambas, se decidió por venir al Picnic este año.

“Años pasados estaba en un noviazgo y uno como siempre quiere estar con la pareja y como a él no le gustaban estas actividades no venía. Este año aproveché la soltería y vine por primera vez”, dijo Garnier en medio del bullicio que había en la tarima Jogo del festival.

Fue ella misma quien le dijo a su hermana Jennifer que este año la acompañaría, ya que su familiar sí había asistido muchas veces al Picnic en los 10 años de historia que tiene el festival.

“Le dije a mi hermana que quería venir este año con ella. Para mí, asistir este 2025 al festival significa sumar nuevas experiencias, compartir vivencias, contarnos chistes e historias, entonces vengo con muchas expectativas”, comentó Garnier.

Como su primera asistencia al festival era tan especial, Shirley y compañía salieron de Liberia el viernes a las 7 de la noche, viajaron durante cinco horas hasta la casa de unas amistades en Desamparados, donde amanecieron este sábado y a media mañana salieron rumbo al Pedregal. Al centro de eventos de Belén de Heredia llegaron a eso de las 1 de la tarde.

“Para nada fue cerca, fueron como cinco horas de viaje pero siento que va a valer la pena. Vengo superapuntada y con muchas ganas de ver a Maluma”, afirmó Garnier.

Según dijo, la idea es disfrutar el festival hasta que el cuerpo ya no les dé y el domingo por la tarde salir dirección a Guanacaste, porque el lunes “hay que trabajar, responsablemente”, agregó Shir con mucha emoción.

Los asistentes al Picnic se la jugaron para burlar al inclemente sol que acompañó la segunda ronda de conciertos del festival. Fotografía: Jorge Navarro para LT. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para ella fue muy especial elegir también el atuendo con que debutó como asistente del Picnic. En su caso escogió un outfit negro, bastante fresco, con transparencias y botas.

Y es que para sus acompañantes el tema del vestuario también era trascendental y de cuidadosa elección.

Annie Ordóñez, su amiga, por ejemplo, contó que revisó tendencias de moda en festivales para seleccionar la ropa que se pondría este 15 de febrero. Distinto a Shirley, ella lleva cinco años asistiendo al Picnic, por lo que ya sabía más sobre cómo venir a la actividad.

“Siento que en el look para venir al Picnic no puede faltar la comodidad, en mi caso siento que es la pañoleta en la cabeza la que entona más el look. Las botas, además de estar en tendencia, también dan ese toque fashion y diferente”, consideró.

Al igual que Shirley y Jennifer, Annie, llegó con la ilusión de ver a Maluma, pero como buena guanacasteca también tenía ansias por ver a Grupo Frontera.

El cantante nacional Deeikel fue de los primeros artistas en presentarse al festival Picnic 2025. Fotografía: Jorge Navarro para LT. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Sin duda, este grupo de amigas liberianas la pasó bomba, sin novios, sin compromisos y con una fiesta de horas servida para ellas y miles de almas más.

“Venimos con la mentalidad de disfrutar ‘full’ y terminar esta noche como se debe”, remató Ordóñez.