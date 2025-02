Productor del Festival Picnic respondió al fuerte reclamo que le hizo Bryan Ganoza

Bryan Ganoza, cantante conocido como Ganoza B, brincó por su ausencia en los festivales Picnic. Fotografía: Instagram de Bryan Ganoza. (Redes/Instagram)

Adrián Gutiérrez, productor del Festival Picnic, respondió al fuerte reclamo que le hizo en las últimas horas el cantante y modelo Bryan Ganoza, ya que alega que nunca lo han invitado a presentarse en alguno de los escenarios de la multitudinaria actividad.

“Yo no puedo entender cómo a Ganoza B, el cabro más macabro, no lo han llamado nunca para el Picnic, ¿cómo es posible?, explíquenme, por favor. La vez pasada pusieron un rótulo gigantesco, cuando le pusieron a la gente que a quién querían en el próximo Picnic y pusieron gigantesco mi nombre, ¿cómo es posible que no me llamen?, ¿cómo es posible que ni tan siquiera me pregunten cuánto cobro por un show allá?”, protestó el llamado Cabro más macabro.

Adrián Gutiérrez es el dueño de la productora Joga, encargada de producir el Festival Picnic. Fotografía: José Cordero. (Jose Cordero)

Tras horas de silencio y en la víspera de la segunda fecha del Picnic 2025 (este sábado en el centro de eventos Pedregal), Gutiérrez respondió al exparticipante de Combate, quien actualmente vive en Las Vegas con su familia.

En declaraciones que dio a la revista especializada en conciertos Backstage Magazine, el productor de Picnic explicó cómo es que se eligen a los artistas de cada edición del festival, ofreciendo la explicación que Ganoza B solicitó.

“Como todo es seguir trabajando, al final nosotros hacemos un ‘line-up’ basado en lo que queremos en cada escenario, entonces posiblemente no todos los artistas son adecuados para estar en cierto ‘line-up’ en cierto momento. Hemos ido tomando a muchísimos artistas en cuenta y para el futuro cualquier artista nacional que calce con la idea que tenemos puede ser invitado al festival”, afirmó el empresario a ese medio.

Gutiérrez mencionó que, por ejemplo, este 2025, la banda El Parque y el grupo Gandhi fueron tomados en cuenta por primera vez para el festival centroamericano.

La Teja gestionó con los encargados de prensa del Picnic, desde el jueves por la mañana, la posición de la producción respecto al tema que expuso Ganoza; sin embargo, nunca obtuvimos respuesta.