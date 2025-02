Bryan Ganoza está enojado con la producción de PicNic y le hizo fuerte reclamo

Bryan Ganoza hizo un fuerte reclamo a la producción de PicNic.

El cantante Bryan Ganoza está chiva con la producción del evento PicNic y le hizo un fuerte reclamo a través de sus redes, presentando pruebas y todo.

El artista conocido popularmente como “El cabro más macabro” asegura que él no puede entender cómo no lo invitaron a cantar en el festival de este año, luego de que el mismo público lo pidiera.

“Yo no puedo entender cómo a Ganoza B, el cabro más macabro, no lo han llamado nunca para el PicNic, ¿cómo es posible?, explíquemen, por favor”, dijo algo enojado.

Ganoza recordó que en una pizarra que pusieron a la entrada del festival el año pasado, que decía: ¿qué artista te gustaría ver en tarima?, muchos escribieron su nombre.

“La vez pasada pusieron un rótulo gigantesco, cuando le pusieron a la gente que a quién querían en el próximo PicNic y pusieron gigantesco mi nombre, ¿cómo es posible que no me llamen?, ¿cómo es posible que ni tan siquiera me pregunte cuánto cobro por un show allá?”, recalcó.

Bryan Ganoza le reclamó a la gente de PicNic por no invitarlo al festival

Bryan posteó varias noticias que salieron en aquella ocasión donde se veía su nombre entre los de muchos artistas internacionales como Maluma, Arcangel, Drake, Bruno Mars, Don Omar, entre otros.

Este fin de semana se llevará acabo la segunda fecha del PicNic, en Pedregal, donde se espera asistan más de 15 mil personas.

La única vez que Ganoza B se ha presentado en una tarima grande fue en el 2022 en el Flow Fest, organizado por el empresario Don Stockwell, quien le dio la oportunidad de ser parte de los artistas nacionales invitados.

Ganoza B, el cabro más macabro es el nombre artístico del bailarín y cantante. (Cortesía)

A pesar de ello, el artista dice seguir adelante producciendo nueva música y que el próximo mes entrará de nuevo al estudio de grabación.

Además, recalcó que es su mismo público el que le pide material nuevo y que eso lo hace muy feliz.

“Yo sé que los he tenido muy abandonados, pero ya ahorita volvemos otra vez y nos activamos. Ya venimos con un ‘chune’ (melodía) macabros, yo sé que ustedes me lo han estado pidiendo demasiado y les agradezco demasiado tanta buena vibra, tantos lindos comentarios. Cada vez que me meto a los mensajes y veo tanta buena vibra pidiéndome música nueva, así que ya casi viene, macabros, ya el próximo mes grabo, así que estén pendientes”, adelantó.

Bryan Ganoza reacciona así al escuchar su canción en Las Vegas

Ganoza está viviendo ahora en Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, y ha dejado de lado su carrera musical por la enfermedad de su hijo, a quien ya tienen en tratamiento y está mucho mejor.

Además de músico, Bryan es bailarín en un night club, los fines de semana, en la Ciudad del Pecado.

Entre sus canciones más populares están “Triángulo”, “El cabro más macabro” y “512″.