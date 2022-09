Bryan Ganoza perdió más de 3 millones de colones en su primer concierto

Bryan Ganoza explicó que todos los gastos de sus conciertos corren por su cuenta y que por eso le dolió mucho ver el poco público que había en Sarchí la semana pasada. Cortesía (Cortesía)

Bryan Ganoza ya le dio vuelta a la página, tras salir expulsado el domingo de Dancing with the Stars, para concentrarse de lleno en su próximos conciertos, pues no quiere seguir perdiendo plata por la falta de público.

El cantante Ganoza B, el diamante, reconoció que tuvo pérdidas millonarias en su primer concierto, la semana pasada en Sarchí, ya que solo llegaron unas 150 personas a la primera fecha del “Macabro Tour”.

Según sus cálculos, de toda la inversión que hizo perdió más de 3 millones de colones y por eso para su segundo concierto hará algunos ajustes, porque ya su bolsillo no da para tanto.

Pero como Ganoza es una persona tan positiva, no se deja agüevar por la mala experiencia y por eso ya está ilusionado con su segundo concierto, el cual será el 1 de octubre en el Club Pepper, en Zapote.

El cantante dice que la preventa para ese chivo se abrió el sábado pasado y que ya se le vendieron 200 entradas. Es decir, siente que esta vez sí tendrá más apoyo de sus seguidores.

“Tengo que sentarme a estructurar todo, porque no puedo perder de nuevo 3 millones de pesos, no estoy yo ahorita para darme esos lujos y no puede volver a pasar. Ojalá llegara un loco y me dijera: ‘mirá Bryan, ahí tiene 50 millones de colones, inviértalos en su música’, no, es platica que uno guarda y que a veces se podría usar para disfrutar con la familia, pero no, la invierto en mi sueño, en mi música y la gente no ve esas cosas, lamentablemente.

“Por eso, para las fechas que vienen tengo que estructurarme un poquito, o sea, el tour continúa con el mismo enfoque, con el mismo show, solo que vamos a meterle más artistas y ya no voy a invertir tanto en luces, en tarima, escenografía, porque gasté mucha, mucha plata en eso en el primer evento y no salí ni con los gastos, más bien perdí”, dijo muy dolido.

Ganoza salió eliminado por segunda vez este domingo y según dijo, le dolió más la primera expulsión.

El artista aseguró que quizás lo que falló en la primera fecha fue elegir un lugar tan alejado de la capital, porque en el concierto de este sábado de Danny Ocean, en Pedregal, en Belén, donde fue telonero, quedó demostrado que a los ticos sí les gusta su música, pues según mencionó, cuando saltó a la tarima fue una completa locura.

“Fue el mejor show que he dado en mi vida. Fue algo fenomenal. Vieras lo que gritaban la mujeres. La vez pasada en Flow Fest me presenté a las 4 p. m. y esta vez fue a las 9 p. m., tuve un show de 45 minutos, pude hacer mi show completo, como yo lo hago, pude parar la música, hablar con la gente, subir a dos chicas, quitarme el pantalón en el show, quitarme la camisa también. En el Flow Fest, como eran solo 15 minutos, todo fue cronometrado”, mencionó.

El cabro más cabro adelantó que durante esta semana tendrá una promoción de 2x1 en las entradas para el evento en Pepper y costarán 6 mil colones. Además, que en noviembre el tour será en San Carlos y en diciembre en Liberia.

Ganó más que un trofeo

A pesar del trago amargo de su primer tour y el saber que ya no sigue en la competencia de baile de canal 7, igual no ha dejado de recibir buenas noticias, porque ya lo contrataron para estar en la Expo Pérez Zeledón, este viernes 16 de setiembre.

Además, luego de que el año pasado lo dejaran por fuera de la Teletón, ya la producción lo contactó para que se una al grupo de artistas nacionales que estarán en el mini-Teletón del parque Central de San José.

“No tengo todavía la invitación formal para la Teletón principal, que es lo que más me gustaría, honestamente, pero voy a cerrar la mini-Teletón del parque Central el 12 de noviembre a las 6 p. m., será un evento para todo público y voy con mis bailarines para allá”, adelantó.

Bryan dice que la mejor decisión de su vida fue aceptar el reto de estar en Dancing with the Stars. Foto: Mayela López (Mayela Lopez)

También, luego de su participación en Dancing, ya la producción de Teletica lo invitó a presentarse en El Chinamo la noche del 19 de diciembre, así que ahora trabajito como cantante es lo que le sobra.

“Lamentablemente Costa Rica tenía un concepto muy negativo mío, como si yo fuera una mala persona o algo así, y creo que todo este trabajo en Dancing with the Stars los ha hecho ver que estaban equivocados. Yo seguiré trabajando duro en mis sueños, que requieren mucho trabajo y, sinceramente, llegar a Teletica fue lo mejor que me pudo haber pasado, porque aunque no gané el trofeo, tuve una mayor ganancia, que fue ganarme el corazón de Costa Rica y eso para mí es mayor que un trofeo”, dijo Ganoza.