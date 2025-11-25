Conciertos

Fans VIP de Bad Bunny estallan por cambio inesperado y la productora responde

La inclusión de “La Casita” dentro del área VIP del concierto de Bad Bunny generó fuertes reclamos

Por Yerlin Gómez Izaguirre

La confirmación de que “La Casita” estará en el concierto de Bad Bunny desató molestia entre asistentes del sector VIP en el estadio Nacional.

La productora Move Concerts confirmó que esta estructura estará ubicada dentro de esa zona, provocando un intenso intercambio de opiniones en redes sociales, debido al temor de que afecte la visibilidad hacia el escenario.

Diversas personas expresaron su molestia e inquietud: “¿A dónde firmo para unirme a la demanda?“, “Mínimo hubieran vendido todo al mismo precio, en ese caso”, “Mínimo hubieran puesto la casa en el centro”, “No estoy soportando”, fueron algunos de los mensajes compartidos.

Ginnés Rodríguez
Bad Bunny se presentará en Costa Rica los días 5 y 6 de diciembre. (Archivo/Archivo)

La decisión oficial de la productora

Los numerosos comentarios llevaron a la productora a emitir un comunicado para aclarar la situación y ofrecer una respuesta directa.

“El montaje para el ´DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour´ fue, desde un inicio, tal cual se publicó en el mapa de localidades. Con el paso de los meses, el espectáculo fue evolucionando hasta convertirse en lo que hoy confirmamos.

“Las personas que adquirieron sus entradas en la localidad VIP de pie, para ambas fechas, y que deseen gestionar la devolución de su dinero, pueden tramitarlo a través del formulario de devoluciones disponible en la página de Eticket”, respondió la productora.

También indicó que el plazo para solicitar la devolución se extiende hasta el próximo lunes 1.º de diciembre del 2025 a las 4 p.m.

¿Qué ocurrirá con las entradas devueltas?

Move Concerts informó que cada pase que sea devuelto se liberará nuevamente a través de Eticket.

“Las entradas que sean devueltas, serán puestas de nuevo a la venta a medida que se vayan liberando en Eticket”, agregó la organización.

