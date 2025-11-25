¿Cómo ganar entradas dobles para ver a Limp Bizkit en Costa Rica?

La Teja invita a los lectores a participar en el sorteo de entradas dobles para el concierto de la banda estadounidense Limp Bizkit, el próximo 2 de diciembre en Parque Viva.
Requisitos del concurso
Los interesados deben completar un formulario con sus datos personales. Además, es necesario unirse al canal de WhatsApp del medio, descargar la aplicación móvil de La Teja y enviar una captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.
El plazo de participación se inicia este 25 de noviembre y finaliza el 28 de noviembre a las 4 p.m.
Detalles de la Gira Latinoamericana
La presentación en Costa Rica forma parte de una gira que llevará a la banda por varios países de Latinoamérica. La banda se presentará en México el 2 de noviembre, antes de su concierto en Costa Rica. Posteriormente, continuará su recorrido hacia Colombia, Perú, Chile y Argentina.