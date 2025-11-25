¿Cómo ganar entradas dobles para ver a Limp Bizkit en Costa Rica?

La Teja invita a los lectores a participar en el sorteo de entradas dobles para el concierto de la banda estadounidense Limp Bizkit, el próximo 2 de diciembre en Parque Viva.

Requisitos del concurso

Los interesados ​​deben completar un formulario con sus datos personales. Además, es necesario unirse al canal de WhatsApp del medio, descargar la aplicación móvil de La Teja y enviar una captura de pantalla al WhatsApp 6196-2513.

El plazo de participación se inicia este 25 de noviembre y finaliza el 28 de noviembre a las 4 p.m.

Limp Bizkit se presentará el 2 de diciembre en Parque Viva en Costa Rica. (Cortesía One)

Detalles de la Gira Latinoamericana

La presentación en Costa Rica forma parte de una gira que llevará a la banda por varios países de Latinoamérica. La banda se presentará en México el 2 de noviembre, antes de su concierto en Costa Rica. Posteriormente, continuará su recorrido hacia Colombia, Perú, Chile y Argentina.