¿Cuándo y dónde se presentará Sebastián Yatra en Costa Rica?

Sebastián Yatra, el cantante colombiano, se presentará el 9 de mayo del 2026, en el Anfiteatro Coca-Cola, Parque Viva, como parte de su “Entre Tanta Gente Tour”.

Detalles de la presentación

La productora encargada del evento es Move Concerts , que pronto estará anunciando los detalles de las fechas de venta y precios de las entradas para este espectáculo, el cual será apto para todo público.

Una gira internacional

En este nuevo espectáculo, Yatra realizará un recorrido en el que celebrará la música como un punto de encuentro humano, íntimo y único entre él y su público.

Sebastián Yatra , ganador del Latin GRAMMY , regresa a Latinoamérica luego de cuatro años.

Es una oportunidad para que el artista se reconecte con los seguidores que lo han acompañado desde sus inicios.

Con fechas confirmadas en Argentina, Chile, Colombia y ahora Costa Rica, esta nueva etapa de la gira promete una experiencia cercana y emocionalmente transformadora.