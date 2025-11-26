Bad Bunny en Costa Rica: productora lanza nuevas entradas tras la molestia de los fans

El concierto de Bad Bunny sigue dando de qué hablar, demostrando el enorme impacto del artista en su público.
Tras agotar las entradas rápidamente y habilitar nuevas localidades semanas después, la polémica aumentó con el anuncio de que se instalará “La Casita”, una decisión que generó fuerte molestia entre quienes adquirieron boletos VIP.
LEA MÁS: ¿Afectará la visibilidad en el concierto de Bad Bunny la instalación de “La Casita”?
Nuevas entradas y ajuste de precio
Este miércoles, Move Concerts informó que saldrán a la venta boletos de la localidad Vecinos, antes llamada Stage Bleachers.
Estos asientos no serán numerados y tendrán un precio ajustado a 185.000 colones. Según la productora, esta zona forma parte del montaje del escenario y quienes la adquieran deben considerar que los asientos no tendrán numeración.
LEA MÁS: Bad Bunny enfrenta demanda millonaria en medio de su gira de conciertos
Venta y restricciones
Las entradas estarán disponibles desde este miércoles a partir de las 2 p.m., para tarjetas de débito y crédito, nacionales e internacionales.
El concierto es exclusivo para mayores de 18 años, decisión tomada por la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos.
Además, no se habilitarán modalidades como Tasa Cero ni Minicuotas. Los boletos se podrán adquirir en www.eticket.cr