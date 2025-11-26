Conciertos

Bad Bunny en Costa Rica: productora lanza nuevas entradas tras la molestia de los fans

La productora anunció una nueva localidad sin numeración y con ajuste de precio para concierto de Bad Bunny

Por Yerlin Gómez Izaguirre

El concierto de Bad Bunny sigue dando de qué hablar, demostrando el enorme impacto del artista en su público.

Tras agotar las entradas rápidamente y habilitar nuevas localidades semanas después, la polémica aumentó con el anuncio de que se instalará “La Casita”, una decisión que generó fuerte molestia entre quienes adquirieron boletos VIP.

Nuevas entradas y ajuste de precio

Este miércoles, Move Concerts informó que saldrán a la venta boletos de la localidad Vecinos, antes llamada Stage Bleachers.

Bad Bunny
El concierto de Bad Bunny es exclusivo para mayores de 18 años.

Estos asientos no serán numerados y tendrán un precio ajustado a 185.000 colones. Según la productora, esta zona forma parte del montaje del escenario y quienes la adquieran deben considerar que los asientos no tendrán numeración.

Esta imagen fue compartida por la productora Move Concerts en sus redes.
Esta imagen fue compartida por la productora Move Concerts en sus redes. (Move Concerts/Facebook)

Venta y restricciones

Las entradas estarán disponibles desde este miércoles a partir de las 2 p.m., para tarjetas de débito y crédito, nacionales e internacionales.

El concierto es exclusivo para mayores de 18 años, decisión tomada por la Comisión de Control y Calificación de Espectáculos Públicos.

Además, no se habilitarán modalidades como Tasa Cero ni Minicuotas. Los boletos se podrán adquirir en www.eticket.cr

Yerlin Gómez Izaguirre

Yerlin Gómez Izaguirre

Periodista de Tiempo Libre. Bachiller en periodismo y Licenciada en Producción Audiovisual por la Universidad San Judas Tadeo.

