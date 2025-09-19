Bad Bunny enfrenta demanda millonaria en medio de su gira de conciertos. (AFP/AFP)

Bad Bunny enfrenta problemas legales tras recibir una demanda millonaria de Román Carrasco Delgado, un adulto mayor puertorriqueño de 84 años.

Carrasco acusa al artista y a sus empresas por el uso indebido de su propiedad, conocida como “la casita”, alegando afectaciones emocionales luego de recibir sin querer a numerosos fans interesados en conocerla.

LEA MÁS: Cantante Vanessa González transformará sus experiencias de desamor en un gran show

Según People en Español, la demanda explica que en noviembre de 2024 se visitó la propiedad de Carrasco para grabar un cortometraje relacionado con el lanzamiento del disco a principios de 2025, pero no se le informó que continuaría siendo utilizada en otras producciones.

La imagen de la "casita" es utilizada en los conciertos del artista. (El Tiempo GDA /El Tiempo GDA)

LEA MÁS: Catherine Fulop, actriz de Rebelde Way, sufrió caída durante show y preocupó a sus fans

Al parecer, el señor dio la autorización y firmó en un celular con la pantalla en blanco y recibió dos pagos que sumaron 5.200 dólares (unos dos millones y medio de colones), situación que califican como “engañosa”.

Carrasco detalló que el diseño le pertenece a él y su hermano, quienes construyeron la casa en los años 70.

El origen de la molestia es que la vivienda no solo fue utilizada para el cortometraje, ya que también fue replicada en la zona VIP de la residencia de Bad Bunny y su diseño es utilizado en los videos y conciertos del artista como parte de su exitoso álbum “Debí tirar más fotos”.

Ahora, se solicita una compensación aproximada de un millón de dólares (497 millones de colones). Hasta el momento, Bad Bunny no se ha referido al tema.

El cantante ya finalizó sus conciertos en Puerto Rico, incluyendo presentaciones en la famosa “casita”, réplica en su residencia.

Su gira continuará internacionalmente el próximo 21 de noviembre en República Dominicana.

En Costa Rica se presentará el próximo 5 de diciembre.