Accesos para el concierto de Bad Bunny en Costa Rica: así será el ingreso y la apertura de puertas

El concierto de Bad Bunny en Costa Rica tiene a miles de fans contando los días.

Este viernes 5 de diciembre y sábado 6, el estadio estará completamente lleno para uno de los shows más esperados del año, por lo que es clave que usted llegue preparado y sepa exactamente por dónde ingresar.

Distribución de accesos según la localidad

La productora ya confirmó cómo será el ingreso para cada zona del estadio, con el fin de evitar confusiones y agilizar el flujo de personas.

Los accesos del concierto de Bad Bunny estarán divididos por zonas para agilizar el ingreso del público. (VALERIE MACON/AFP)

La zona oeste del estadio, ubicada al frente de Teletica, permitirá el ingreso de Sombra oeste, Platea oeste, Palcos y Platea especial.

El acceso sur del recinto será exclusivo para quienes compraron en el sector de Gramilla, mientras que el acceso sur Sabana será para los que adquirieron Gradería sur.

En el acceso este ingresarán las localidades Sombra, Platea, Balcón este, Gold y Silver y Premium ticket.

Por su parte, el acceso noroeste estará destinado para VIP, Pit A y B, Vecinos, Ultimate VIP, Lounge experience, Early entry y Package.

Horario de apertura de puertas

Para quienes desean llegar temprano y ubicarse sin contratiempos, la productora confirmó que la apertura de puertas será a las 2 p.m., lo que permitirá un ingreso ordenado antes de que el estadio se llene.

El show está programado para iniciar a las 7 p.m.

Restricciones importantes

El concierto será exclusivamente para mayores de edad, por lo que es obligatorio presentar identificación válida al ingresar.