Euforia por Bad Bunny tiene completamente tomada La Sabana: vea las fotos

Miles de miles de fanáticos de Bad Bunny tomaron completamente las inmediaciones del Estadio Nacional, en La Sabana, en un eufórico e inmejorable ambiente que solo los seguidores del Conejo Malo entenderán.
El puertorriqueño se presenta este viernes y sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nacional y como Costa Rica es la única parada en Centroamérica de su tour “Debí tirar más fotos”, la locura es total.
Las puertas del Estadio Nacional para el show están por abrirse; sin embargo, desde este jueves comenzaron las filas para ingresar al recinto deportivo, que recibirá cerca de 54 mil asistentes por cada show, según calcula la producción.
