Euforia por Bad Bunny tiene completamente tomada La Sabana: vea las fotos

Puertorriqueño se presenta este viernes y sábado en el Estadio Nacional a las 7 de la noche

Por Manuel Herrera

Miles de miles de fanáticos de Bad Bunny tomaron completamente las inmediaciones del Estadio Nacional, en La Sabana, en un eufórico e inmejorable ambiente que solo los seguidores del Conejo Malo entenderán.

El puertorriqueño se presenta este viernes y sábado a las 7 de la noche en el Estadio Nacional y como Costa Rica es la única parada en Centroamérica de su tour “Debí tirar más fotos”, la locura es total.

Ambiente del concierto Bad Bunny
Miles de personas esperan ingresar al Estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Las puertas del Estadio Nacional para el show están por abrirse; sin embargo, desde este jueves comenzaron las filas para ingresar al recinto deportivo, que recibirá cerca de 54 mil asistentes por cada show, según calcula la producción.

Ambiente del concierto Bad Bunny
De Costa Rica, Centroamérica y hasta Puerto Rico: Bad Bunny reúne en nuestro país a fans de "todo el mundo". Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

A pocas horas del concierto, estas son algunas fotos que resumen el ambiente que se vive en ese sector de San José.

Ambiente del concierto Bad Bunny
Fanáticas de Bad Bunny buscaban su lugar de acceso al Estadio Nacional. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
El inclemente sol de este viernes obligó a sacar los paraguas entre algunos asistentes. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Los comerciantes hacen su "aguinaldo" con la venta de productos con distintivos de Bad Bunny. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Los fans de Bad Bunny sacaron sus mejores atuendos para el concierto. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Bad Bunny inspiró la creatividad de muchos para ir al concierto. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Las puertas del Estadio Nacional estaban previstas abrirse a las 2 de la tarde, pero esa hora no se cumplió. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Comerciantes venden todo tipo de cosas relacionadas con Bad Bunny. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
La locura en La Sabana es tal que hasta los espacios de parqueo se comenzaron a agotar. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Hasta puestos improvisados de maquillaje y peinado hay instalados en La Sabana. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Muchos usan la creatividad para taparse del sol. Fotografia: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Los lentes de sol no pudieron faltar entre las cosas que se venden en las inmediaciones de La Sabana. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Las "tiendas" itinerantes se reproducen fácilmente con productos de Bad Bunny. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Ambiente del concierto Bad Bunny
Para el hambre, un buen pincho de carne es de las opciones que tienen los asistentes mientras esperan el ingreso al Estadio Nacional. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)
Manuel Herrera

