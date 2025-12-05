Locura en Peñas Blancas por concierto de Bad Bunny en Costa Rica: vea el impresionante video

El sector de Peñas Blancas es una verdadera locura debido a las miles de personas que hacen fila para ingresar a Costa Rica y asistir al concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional.

Miles de fanáticos centroamericanos del Conejo Malo hicieron largas filas para entrar al país y ser parte de una de las dos fechas –o de las dos, para los más fiebres– del DeBí TiRAR MáS FOToS, el tour mundial del puertorriqueño.

Bad Bunny mueve hacia Costa Rica a miles de fans centroamericanos

Filas kilométricas en la frontera norte por fans del Conejo Malo

El reguetonero se presentará en Costa Rica este viernes 5 y sábado 6 de diciembre, y un video que publicó la página en Instagram Descubre Costa Rica muestra las filas kilométricas que se han formado en la frontera norte por gente que viene al concierto.

“Peñas Blancas por el concierto de Bad Bunny. Estos días San José recibe la visita de muchos turistas que vienen al concierto. Independientemente de que les guste o no su música, no podemos negar que ha traído muchos visitantes a la capital”, indicó esa página al postear un video bastante revelador del ambiente que se ha vivido en las últimas horas por ese paso fronterizo.

Bad Bunny se presenta en Costa Rica este viernes 5 y sábado 6 de diciembre, en el Estadio Nacional. Fotografía: Ricardo ARDUENGO / AFP. (AFP/AFP)

Costa Rica es uno de los primeros países en recibir la gira mundial

Y es que la locura de Bad Bunny es tal porque Costa Rica es apenas el tercer país donde el cantante presenta su gira mundial: la estrenó en Puerto Rico, de ahí pasó a República Dominicana y ahora aterriza aquí.

Horarios del concierto de Bad Bunny en el Estadio Nacional

Move, productora del concierto, informó que las puertas del Estadio Nacional abren a las 2 de la tarde ambos días y que el concierto iniciará a las 7 de la noche, las dos fechas.

