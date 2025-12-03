¿Cómo vestir para el concierto de Bad Bunny? Propuestas urbanas y tropicales que están en tendencia

A tan solo unas horas del esperado concierto de Bad Bunny, muchos están buscando un atuendo que combine comodidad, estilo y un aire tropical que vaya con la estética del artista.

Si usted es de los que dejaron este detalle para el último momento, aquí encontrará ideas útiles para armar un look original sin complicarse.

La gira “Debí Tirar Más Fotos” destaca por su vibra playera y caribeña, en la que predominan colores intensos, texturas relajadas y una estética que mezcla lo urbano con lo tropical.

El estilo caribeño y los tonos vibrantes se han convertido en la esencia visual del espectáculo. (AFP/La Nación)

Colores y estilos que dominan la gira

En la mayoría de conciertos se han visto prendas con tonos neón, brillos y colores como rosado, anaranjado o amarillo eléctrico. También funcionan paletas tropicales como verde lima, turquesa o morado vibrante.

Opciones para mujeres

Las mujeres pueden optar por faldas o shorts coloridos, pantalones cargo o de corte amplio y tops frescos como crop tops, bralettes o camisetas cortas. El calzado puede variar entre tacones o tenis para mayor comodidad.

Los pantalones cargo y los brillos se han visto mucho en la gira. (Pinterest/Pinterest)

Los accesorios son perfectos para complementar el atuendo. (Pinterest/Pinterest)

Opciones para hombres

Para el público masculino, las tendencias más destacadas son las chaquetas llamativas, camisas oversize (grandes), pantalones cargo o anchos e incluso shorts largos.

La idea es combinar piezas grandes y sueltas con calzado cómodo, como tenis, que permitan moverse con libertad durante todo el espectáculo.

Este tipo de atuendos mezcla elementos urbanos con vibraciones caribeñas, resaltando mucho bajo las luces del escenario.

Los hombres pueden optar por ropa floja también. (Pinterest/Pinterest)