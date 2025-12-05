Farándula

¿Va para el concierto de Bad Bunny? Conozca su sector de ingreso al Estadio Nacional

Acceso al Estadio Nacional para el show del puertorriqueño dependerá del tipo de entrada que adquirió

Por Manuel Herrera

Bad Bunny tiene a Costa Rica de cabeza con sus dos conciertos de este fin de semana en el Estadio Nacional.

Si usted está entre las miles de almas que asistirán a los shows del puertorriqueño, tome en cuenta que el sector de su acceso al coloso de La Sabana dependerá del tipo de entrada que adquirió.

La productora Move, responsable del concierto del Conejo Malo en Costa Rica, publicó este jueves un video donde detalla el lugar de su ingreso según la localidad que compró para ver el concierto.

Conozca su lugar de acceso al Estadio Nacional para el concierto de Bad Bunny

Accesos al Estadio Nacional según su entrada

  • Si va para los sectores VIP de pie, Pit A y B, Vecinos, Ultra Lounge Experience o Early Entry Packages, su ingreso será por el sector noreste del Estadio Nacional.
  • Si va para los sectores de Sombra, Platea, Balcón, Gold, Silver y Premiun, su ingreso será por el sector este.
  • Si va para Gradería Sur, el acceso será por el sector de la cancha de béisbol del Parque Metropolitano La Sabana.
  • Si va para Gramilla de pie, su fila de acceso se ubica frente a la empresa Liberty, en Sabana Oeste.
  • Si va para balcón, palcos, platea y sombra oeste, su fila de acceso se ubicará frente a Teletica.

Bad Bunny
La productora Movie publicó este mapa de accesos al Estadio Nacional para los conciertos de Bad Bunny de este fin de semana. (Move/Move)

Fechas y horarios oficiales del concierto

Bad Bunny se presentará en Costa Rica este viernes 5 y sábado 6 de diciembre, a partir de las 7 de la noche.

